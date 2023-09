NASA's Juno maakt verbluffend beeld van Jupiter en vulkanische maan Io

By

NASA's Juno-ruimtevaartuig, dat al meer dan zeven jaar in een baan om Jupiter draait, heeft onlangs een boeiend beeld vastgelegd van de gasreus naast zijn vulkanische maan Io. De foto werd gemaakt tijdens Juno's 53ste korte vlucht langs Jupiter op 31 juli.

De afbeelding, verwerkt door burgerwetenschapper Alain Mirón Velázquez met behulp van de onbewerkte gegevens van JunoCam, toont het contrast, de kleur en de scherpte van de twee hemellichamen. Juno bevond zich op het moment dat de afbeelding werd gemaakt ongeveer 51,770 kilometer verwijderd van Io en 395,000 kilometer boven de wolkentoppen van Jupiter. Dit markeert de nauwste ontmoeting tussen Juno en Io tot nu toe, met nauwere flybys gepland voor later dit jaar en in 2024.

Io, als de binnenste van de grote manen van Jupiter, ervaart enorme zwaartekrachten van Jupiter en zijn zustermanen Europa en Ganymedes. Deze zwaartekrachtbeweging leidt tot een voortdurend uitrekken en samenknijpen van de maan, wat bijdraagt ​​aan de hoge vulkanische activiteit. Io wordt beschouwd als het meest vulkanisch actieve lichaam in het hele zonnestelsel en herbergt honderden vulkanen en meren van gesmolten silicaatlava op het oppervlak.

Bij toekomstige close flybys van Io zullen wetenschappers van het Southwest Research Institute (SwRI) de telescopen Hubble en James Webb gebruiken om tegelijkertijd de Jupitermaan van een afstand te observeren. Deze waarnemingen zullen waardevolle inzichten verschaffen in de vulkanische processen van Io en ons begrip van dit intrigerende hemellichaam helpen verdiepen.

Bron: NASA

Definities:

– Juno-ruimtevaartuig: het ruimtevaartuig dat in 2011 door NASA werd gelanceerd met als missie het bestuderen van de samenstelling, het zwaartekrachtveld, het magnetisch veld en de polaire magnetosfeer van Jupiter.

– Io: Een van de grootste manen van Jupiter, bekend om zijn intense vulkanische activiteit en unieke geologische kenmerken.

– Jupiter: de grootste planeet in ons zonnestelsel, bekend om zijn kleurrijke stormen, inclusief zijn iconische Grote Rode Vlek.

– Burgerwetenschapper: Een persoon die deelneemt aan wetenschappelijk onderzoek en data-analyse, waarbij hij vaak gebruik maakt van openbaar beschikbare gegevens of als niet-professionele wetenschapper bijdraagt ​​aan onderzoeksprojecten.