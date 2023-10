Jupiterachtige planeten kunnen veel voorkomen rond zonachtige sterren

Een recente studie suggereert dat Jupiter-achtige planeten vaak voorkomen in de interplanetaire ruimte nabij ons zonnestelsel, vooral rond sterren die lijken op onze eigen zon. Als deze hypothese wordt bevestigd, zou dit erop wijzen dat de architectuur van ons zonnestelsel niet zo zeldzaam is als eerder werd aangenomen.

Voorheen waren er twee toonaangevende theorieën over de omgeving waarin ons zonnestelsel ontstond. Eén theorie stelde dat een nabijgelegen supernova-explosie resulteerde in een metaalrijke omgeving, die zware metalen aan ons jonge zonnestelsel bijdroeg. De andere theorie suggereerde dat onze zon is gevormd uit een moleculaire wolk van gas en stof in een omgeving met lage dichtheid.

De ontdekking van Jupiter-achtige gasreuzen naast andere zonachtige sterren in de nabije kosmos levert echter nieuwe steun voor deze laatste theorie. Raffaele Gratton, de hoofdauteur van de studie, legt uit dat uitgebreidere studies in de toekomst de oorsprong van ons zonnestelsel verder kunnen verduidelijken.

Om tot deze conclusies te komen analyseerden Gratton en zijn collega's gegevens van de β Pic Moving Group (BPMG), een nabijgelegen sterrenhoop. Ongeveer 30 van deze sterren, die 0.8 keer zo zwaar zijn als de zon, herbergen waarschijnlijk Jupiter-achtige planeten in stabiele banen. Deze bevinding is verrassend omdat deze sterren slechts 20 miljoen jaar oud zijn, veel jonger dan onze eigen zon.

Het bestuderen van deze planeten is een uitdaging omdat ze op grote afstanden rond hun sterren draaien en er tientallen jaren over doen om één baan te voltooien. Om deze planeten te kunnen detecteren, moeten telescopen tientallen jaren lang gegevens verzamelen om een ​​transitie waar te nemen, die plaatsvindt wanneer een planeet voor zijn ster langs beweegt.

Hoewel er nog steeds problemen zijn bij het ontdekken van bepaalde soorten planeten buiten ons zonnestelsel, benadrukt de studie de vooruitgang die is geboekt bij het identificeren van massieve Jupiter-achtige planeten. Het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications, werpt nieuw licht op de vorming van planetenstelsels rond zonachtige sterren.

