New Horizons for Juice: onderzoek naar de geheimen van de manen van Jupiter

ESA's Juice-ruimtevaartuig onderging onlangs een belangrijke manoeuvre als onderdeel van zijn acht jaar durende reis naar het Jupiter-systeem. Met behulp van de hoofdmotor paste het ruimtevaartuig zijn baan rond de zon aan om zichzelf te positioneren voor een dubbele zwaartekrachtondersteuning tussen de aarde en de maan volgende zomer, een manoeuvre die uniek is in zijn soort. Deze manoeuvre kostte bijna 10% van de brandstofreserve van het ruimtevaartuig en vertegenwoordigt de eerste fase van een tweedelige manoeuvre die mogelijk de laatste keer is dat Juice's hoofdmotor wordt gebruikt tot zijn aankomst in het Jupiter-systeem in 2031.

Juice, een afkorting van Jupiter Icy Moons Explorer, werd in april 2023 door ESA gelanceerd vanuit de ruimtehaven in Frans-Guyana. De missie van het ruimtevaartuig is het uitvoeren van gedetailleerde observaties van Jupiter en zijn drie grote manen: Ganymede, Callisto en Europa. Juice zal echter pas in 2031 met zijn onderzoek naar het Jupitersysteem beginnen, wanneer het eindelijk zover is. De lange reis naar Jupiter is niet alleen te wijten aan de afstand tussen de aarde en de gasreus, maar ook aan de noodzaak om de aanzienlijke aantrekkingskracht van de zon te overwinnen.

Bij missies naar verre planeten, zoals Juice, wordt gebruik gemaakt van zwaartekrachtondersteunende manoeuvres om brandstof te besparen. Deze manoeuvres omvatten het slingeren door de zwaartekrachtvelden van verschillende planeten om energie te winnen. De eerste boost van Juice komt van een scheervlucht langs de maan in augustus 2024, gevolgd door een scheervlucht langs de aarde. Om deze zwaartekrachtondersteuning te maximaliseren, moet Juice met nauwkeurige timing, snelheid en richting het aarde-maansysteem bereiken. De recente manoeuvre, waarbij 363 kg brandstof werd verbruikt, was cruciaal voor het uitlijnen van Juice's traject voor de komende flybys.

De succesvolle afronding van beide fases van deze manoeuvre betekent dat Juice's hoofdmotor wellicht pas weer nodig zal zijn als hij in 2031 in een baan rond Jupiter komt. Voor kleine aanpassingen aan het traject in de tussentijd zal Juice vertrouwen op zijn kleinere stuwraketten. Tijdens zijn reis naar Jupiter zal het ruimtevaartuig volledig worden uitgerust met wetenschappelijke instrumenten, omdat het zijn hoofdmotor niet meer hoeft te gebruiken, waardoor de totale brandstofbehoefte afneemt.

Juice's verkenning van het Jupiterstelsel is veelbelovend voor het ontrafelen van de geheimen van deze intrigerende hemellichamen. Door gebruik te maken van unieke zwaartekrachtmanoeuvres en strategische motorbrandwonden, maakt ESA's Juice-ruimtevaartuig de weg vrij voor baanbrekende ontdekkingen in de komende jaren.

Veelgestelde vragen:

Vraag: Hoe lang duurt het voordat Juice Jupiter bereikt?

A: Juice zal naar verwachting in 2031 in het Jupiter-systeem arriveren, ongeveer acht jaar na de lancering.

Vraag: Waarom heeft Juice een zwaartekrachtmanoeuvre nodig?

A: Dankzij zwaartekrachtmanoeuvres kunnen ruimtevaartuigen brandstof besparen door gebruik te maken van de zwaartekracht van planeten om snelheid te winnen en hun traject aan te passen.

Vraag: Wat gaat Juice bestuderen tijdens zijn missie naar Jupiter?

A: Juice zal zich concentreren op het maken van gedetailleerde observaties van Jupiter en zijn drie grote manen: Ganymedes, Callisto en Europa, met een bijzondere nadruk op het bestuderen van hun aard en potentiële bewoonbaarheid.

Vraag: Wat is het doel van de recente manoeuvre van Juice?

A: De manoeuvre was nodig om het traject van Juice uit te lijnen voor een dubbele zwaartekrachtassistentie tussen de aarde en de maan volgende zomer, wat een aanzienlijke boost zal geven aan de snelheid van het ruimtevaartuig.

Vraag: Hoe zal Juice omgaan met trajectaanpassingen tijdens zijn reis naar Jupiter?

A: Juice zal voor kleine trajectcorrecties voornamelijk vertrouwen op zijn kleinere stuwraketten tot zijn aankomst bij Jupiter in 2031, na het voltooien van de laatste motorverbranding tijdens de nadering van de aarde in mei 2024.