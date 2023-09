Winnaars astronomiefotograaf van het jaar tonen de wonderen van het heelal

By

De winnaars van de jaarlijkse Astronomy Photographer of the Year-wedstrijd, georganiseerd door de Royal Observatory Greenwich, zijn bekend gemaakt. De fotoselectie van dit jaar biedt een adembenemende kijk op de uitgestrektheid en schoonheid van ons universum. Van levendige nevels tot adembenemende uitzichten op hemellichamen: deze beelden leggen de ontzagwekkende aspecten van de ruimte vast.

Een van de opmerkelijke beelden die in de categorie Jong won, is de Running Chicken Nebula, ook bekend als IC2944. Barstensvol kleuren en gespikkeld met sterren, fascineert deze foto kijkers met zijn levendige weergave.

Een ander hoogtepunt is de Rozetnevel (NGC 2337), een veelgeprezen afbeelding gemaakt door een telescoop in de stad Changzhou, China. Deze nevel, op ongeveer 5,000 lichtjaar afstand, heeft een diameter van maar liefst 130 lichtjaar.

De maan staat ook in de schijnwerpers in verschillende winnende afbeeldingen. Een veelgeprezen foto legt de overgang van de maan aan de nachtelijke hemel vast, waarbij de veranderende kleuren van diep roestrood naar helder witachtig geel worden getoond. Op een andere afbeelding is Mars te zien die van achter de maan naar voren gluurt, waardoor een opvallend contrast ontstaat tussen de rode planeet en de satelliet van de aarde.

De Pleiaden, ook bekend als de Zeven Zusters, schittert levendig op een tweede foto. Deze prominente cluster van heldere, blauwe sterren in het sterrenbeeld Stier is vanaf de aarde met het blote oog te zien.

De competitie richt zich niet alleen op hemellichamen. Het bevat ook categorieën zoals Skylines en Mensen en ruimte. Een winnende afbeelding in de categorie Skyscapes legt grote sprites vast die reiken naar de met sneeuw bedekte bergen van de Himalaya. Sprites zijn spectaculaire elektrische ontladingen die zich hoog boven onweerswolken voordoen.

De winnaars in de categorie Planeten, Kometen en Asteroïden tonen adembenemende uitzichten op Venus en Jupiter. De winnende afbeelding in de categorie Onze Zon toont een enorme zonnevlam op het oppervlak van de zon, terwijl de tweede afbeelding de zon omgekeerd op poolcoördinaten weergeeft, waardoor een uniek vurig uiterlijk ontstaat.

In de categorie Onze Maan legt de winnende afbeelding de laatste volle maan van 2022 vast, met zijn maancorona veroorzaakt door de diffractie van maanlicht in de atmosfeer van de aarde. De tweede afbeelding toont de Plato-krater, een opvallend kenmerk op het maanoppervlak.

Deze winnende foto's bieden een kijkje in de grootsheid en complexiteit van ons universum. Ze herinneren ons aan de uitgestrektheid die ons omringt en wekken ontzag en verwondering over de mysteries van de ruimte.

Bronnen:

– Koninklijk Observatorium Greenwich