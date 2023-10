De James Webb-telescoop ontdekt verbazingwekkende straalstromen op Jupiter

By

De James Webb-telescoop heeft wetenschappers opnieuw verbaasd met zijn nieuwste ontdekking: verbluffende beelden van Jupiter, waarop ongelooflijk snelle straalstromen over de evenaar van de gasreus razen. Met snelheden van meer dan 320 km per uur en een afstand van ruim 515 kilometer bieden deze jetstreams waardevolle inzichten in de dynamische processen die plaatsvinden op Jupiter.

Hoofdauteur van het onderzoek, Ricardo Hueso, uitte zijn verbazing over de adembenemende snelheid van deze straalstromen. Jarenlange monitoring van de wolken en winden van Jupiter hebben onderzoekers niet voorbereid op de omvang en intensiteit van deze bevindingen. Deze winden zijn zo krachtig dat als ze zich op aarde zouden voordoen, ze snel hele steden zouden kunnen verwoesten.

Deze recente ontdekkingen, gepubliceerd in het gewaardeerde tijdschrift Nature Astronomy, geven aan dat de straalstromen op Jupiter kunnen wedijveren met de kracht van orkanen van categorie 5 op onze planeet. Dit levert cruciaal inzicht op in de turbulente aard van de atmosfeer van Jupiter.

Onderzoekers verwachten dat de kristalheldere beelden vastgelegd door de James Webb Telescoop ons begrip van wolkenvorming en weerpatronen op Jupiter zullen verdiepen. Door de gegevens van specifieke tijdstempels en tijdgerelateerde informatie die verband houdt met de waarnemingen te analyseren, kunnen wetenschappers inzicht krijgen in de snelle vorming van deze stormwolken.

Jupiter staat bekend om zijn veelheid aan wolken, nevels en sterke windpatronen. Wetenschappers voorspellen dat deze snelle winden de komende twee tot vier jaar aanzienlijke veranderingen zullen ondergaan, wat de complexiteit van de atmosfeer van de gasreus verder zal vergroten.

Over het geheel genomen werpen de nieuwste ontdekkingen van de James Webb-telescoop licht op de buitengewone dynamiek en krachten die een rol spelen in de atmosfeer van Jupiter. Deze nieuwe kennis brengt ons dichter bij het ontrafelen van de mysteries van deze fascinerende gasreus.

Bronnen:

– tijdschrift Natuurastronomie