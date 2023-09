De Japanse SLIM-maanlander zet Tiny Lunar Explorer in

Bij de recente lancering in Japan van de SLIM-maanlander was een unieke maanverkenner aanwezig, de Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2). LEV-2 is geïnspireerd op kinderspeelgoed en is een kleine metalen bol ter grootte van een tennisbal. Eenmaal op de maan zal hij zich losmaken van de SLIM-lander en zijn twee helften transformeren om over het maanoppervlak te navigeren. SLIM, of Smart Lander for Investigating Moon, is de eerste demonstratie van een zachte maanlanding in Japan en werd gelanceerd naast de XRISM röntgensatelliet aan boord van een H-2A-raket.

SLIM is een compact ruimtevaartuig van minder dan 9 meter breed en zal de komende maanden een baan om de maan bereiken. Daarna zal het toestel een maand lang zijn landingsplaats in de Shioli-krater van de maan in kaart brengen. Als alles volgens plan verloopt, zal LEV-2 loskomen van de lander en beginnen te rollen om beelden te maken van de landingsplaats en de omgeving. LEV-2 is uitgerust met twee camera's en een stabilisator om de navigatie te vergemakkelijken, waarbij gegevens naar de aarde worden verzonden via LEV-1, een andere sonde die SLIM vergezelt.

Het ontwerp van LEV-2 was een samenwerkingsverband tussen HIRANO Daichi van JAXA, speelgoedfabrikant Tomy, onderzoekers van Doshisha University en Sony Group. De vormveranderende mechanismen die in kinderspeelgoed worden gebruikt, werden geïmplementeerd om LEV-2 effectief te laten bewegen. Door robuuste en veilige ontwerptechnologieën toe te passen, werd het aantal componenten in het voertuig geminimaliseerd, waardoor de betrouwbaarheid werd vergroot. Bovendien hielpen technologieën voor inkrimping en gewichtsvermindering tegemoet te komen aan de beperkingen van het vliegen aan boord van de SLIM-lander.

Deze kleine robobal dient niet alleen een wetenschappelijk doel, maar is ook bedoeld om kinderen te inspireren en interesse in de wetenschap te bevorderen. De hoop is dat kinderen de LEV-2 zullen zien en geïnspireerd zullen worden om wetenschappelijke inspanningen na te streven.

