Het potentieel van geautomatiseerde bouwmachines bij de ontwikkeling van de maaninfrastructuur

Japan is een baanbrekend maanprogramma gestart, gericht op het testen van geautomatiseerde bouwmachines voor de maan. Bij de samenwerking, bekend als het Space Unmanned Construction Innovative Technology Development Promotion Project, zijn de Kajima Corporation, de National Research and Development Agency, de Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), het Shibaura Institute of Technology en het Ministerie van Land, Infrastructuur betrokken. , Transport en Toerisme (MLIT).

Het primaire doel van dit project is het ontwikkelen van een constructiesysteem van de volgende generatie, genaamd A4CSEL®, dat de creatie van maaninfrastructuur mogelijk zal maken. Om dit te bereiken zal het project zich richten op het creëren van een A4CSEL-systeem dat in de uitdagende maanomgeving kan functioneren. Als onderdeel van het project heeft Kajima aangekondigd dat het het Kashima Seisho Experimental Field zal verbinden met de Sagamihara Campus van JAXA, waar experimenten worden uitgevoerd om geautomatiseerde, op afstand gelegen bouwmachines te valideren in een gesimuleerde maanomgeving.

De A4CSEL-technologie is een bouwproductiesysteem van de volgende generatie, ontwikkeld door Kajima sinds 2009. Het heeft tot doel bouwplaatsen om te vormen tot efficiënte fabrieken door gebruik te maken van meerdere geautomatiseerde bouwmachines met minimale menselijke tussenkomst. De technologie is al met succes toegepast bij diverse bouwprojecten, met name in de dam- en tunnelbouw.

In samenwerking met JAXA en meerdere universiteiten heeft Kajima sinds 4 de A2016CSEL-technologie specifiek voor maantoepassingen ontwikkeld. De focus ligt op autonoom rijden en mogelijkheden voor afstandsbediening die de unieke maanomstandigheden aankunnen, waaronder extreme temperatuurschommelingen, maanregolieten en lagere temperaturen. zwaartekracht vergeleken met de aarde.

Een van de belangrijkste aspecten van hun werk is het in-situ gebruik van hulpbronnen (ISRU). Het project heeft tot doel de A4CSEL-technologie te gebruiken om maanwaterijsafzettingen te verzamelen, waardoor de productie van waterstof- en zuurstofdrijfgassen mogelijk wordt. JAXA's “International Space Exploration Scenario” benadrukt het belang van ISRU en de constructie van maanbases in permanent beschaduwde gebieden (PSR's), zoals maankraters.

Om de mogelijkheden van hun technologie te demonstreren, simuleerden Kajima en JAXA de uitgraving van watervoerende maanregolieten met behulp van aangepaste bouwmachines die op afstand werden bestuurd. Het team toonde met succes de effectiviteit van hun automatische bediening en afstandsbedieningssysteem met behulp van meerdere voertuigen. Ze maakten ook gebruik van laserafstandsmetergegevens (LIDAR) en een SLAM-algoritme (simultaneous localization and mapping) om een ​​kaart van de omgeving te maken, waardoor nauwkeurige positionering mogelijk werd zonder afhankelijk te zijn van het Global Navigation Satellite System (GNSS).

In de toekomst zullen de projectdeelnemers doorgaan met het ontwikkelen van een simulator die experimentele resultaten met gegevens over het maanoppervlak integreert. Dit zal hen in staat stellen de technologie geleidelijk te testen in omgevingen die meer op het maanoppervlak lijken. Bovendien verwacht het project dat hun SLAM-algoritme en de toepassingen ervan spin-offvoordelen zullen hebben voor bouwprojecten op land, met name in tunnels en ondergrondse constructies waar GNSS mogelijk niet beschikbaar is.

Over het geheel genomen heeft dit samenwerkingsverband een enorm potentieel voor het bevorderen van de ontwikkeling van de maaninfrastructuur door het gebruik van geautomatiseerde, op afstand gelegen bouwmachines. Door gebruik te maken van technologische innovatie wil het project de vestiging van een duurzame maanaanwezigheid in de toekomst mogelijk maken.

FAQ

Wat is het doel van het Space Unmanned Construction Innovative Technology Development Promotion Project?

Het doel van het project is om een ​​constructiesysteem van de volgende generatie (A4CSEL®) te ontwikkelen dat de creatie van maaninfrastructuur mogelijk zal maken.

Wat is de focus van de A4CSEL-technologie?

De A4CSEL-technologie richt zich op mogelijkheden voor autonoom rijden en afstandsbediening die de unieke maanomstandigheden aankunnen, waaronder extreme temperatuurschommelingen, maanregolieten en een lagere zwaartekracht in vergelijking met de aarde.

Hoe wordt in-situ resource benutting (ISRU) in het project geïntegreerd?

Het project heeft tot doel de A4CSEL-technologie te gebruiken om maanwaterijsafzettingen te verzamelen, waardoor waterstof- en zuurstofdrijfgassen kunnen worden gegenereerd, in lijn met JAXA's nadruk op ISRU.

Wat waren de belangrijkste resultaten van de recente simulatie uitgevoerd door Kajima en JAXA?

De simulatie demonstreerde de effectiviteit van het automatische bedienings- en afstandsbedieningssysteem met behulp van meerdere voertuigen. Het team maakte ook met succes gebruik van laserafstandsmetergegevens (LIDAR) en een SLAM-algoritme (simultaneous localization and mapping) voor nauwkeurige positionering zonder afhankelijk te zijn van het Global Navigation Satellite System (GNSS).