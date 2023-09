Mitsubishi Heavy Industries lanceert XRISM en SLIM op H-IIA F47 Rocket

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) lanceerde met succes de X-ray Imaging and Spectroscopie Mission (XRISM) en de Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) op het H-IIA Launch Vehicle No. 47 (H-IIA F47) van de Tanegashima ruimtecentrum. De lancering vond plaats om 8:42:11 uur op 7 september 2023, Japanse standaardtijd. Beide missies werden zoals gepland gescheiden van het draagraket.

XRISM is een belangrijke missie onder leiding van de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA, gericht op het bestuderen van röntgenstraling van hemellichamen. Het primaire doel is om de structuur en evolutie van het universum beter te begrijpen door röntgenstraling van zwarte gaten, neutronensterren en clusters van sterrenstelsels te observeren. XRISM combineert beeldvorming en spectroscopie om baanbrekende inzichten te bieden in verschillende wetenschappelijke domeinen.

SLIM daarentegen heeft tot doel het oppervlak van de maan te verkennen en precisielandingsmogelijkheden te demonstreren. Door een hoge mate van precisie te bereiken bij maanlandingen kan SLIM de weg vrijmaken voor gericht wetenschappelijk onderzoek en veilige plaatsing van toekomstige bemande en onbemande landers in interessante gebieden. De missie omvat geavanceerde begeleidings-, navigatie- en controletechnologieën om obstakels tijdens de afdaling te vermijden.

De beoogde landingsplaats van SLIM is de Procellarum KREEP Terrane-regio op de maan, die wetenschappelijk interessant is vanwege de aanwezigheid van specifieke maanstenen die inzicht bieden in de vulkanische activiteit en de geologische geschiedenis van de maan. Het compacte ontwerp van SLIM weerspiegelt JAXA's nadruk op efficiënte en slimme verkenningsmissies en dient als model voor toekomstige kleinschalige maanmissies.

Over het geheel genomen markeert de succesvolle lancering van XRISM en SLIM een aanzienlijke vooruitgang in het begrijpen van de röntgenstraling van hemellichamen en het verkennen van het maanoppervlak met precisielandingsmogelijkheden.

Definities:

– XRISM: X-ray Imaging and Spectroscopie Mission, een ruimtemissie gericht op het bestuderen van röntgenstraling van hemellichamen.

– SLIM: Smart Lander for Investigating Moon, een missie gericht op het demonstreren van precisielandingsmogelijkheden op de maan.

– JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, de Japanse ruimtevaartorganisatie die verantwoordelijk is voor verschillende activiteiten met betrekking tot lucht- en ruimtevaartonderzoek, technologieontwikkeling en de lancering van satellieten in een baan om de aarde.

