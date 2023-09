Japan lanceert raket naar de maan in een poging om op het maanoppervlak te landen

By

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) heeft met succes een raket naar de maan gelanceerd, met als doel het vijfde land te worden dat een maanlanding realiseert. De H-IIA-raket vertrok na verschillende vertragingen als gevolg van weersomstandigheden vanaf het Tanegashima Space Center. Aan boord van de raket bevonden zich de Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) en de X-ray Imaging and Spectroscopie Mission (XRISM), die beide na de lancering met succes uit elkaar gingen.

SLIM, de maanlander, streeft ernaar om met nauwkeurige nauwkeurigheid binnen 100 meter van zijn doel te landen, in plaats van een algemene landing op de maan. JAXA hoopt dat deze demonstratie deuren zal openen voor nieuwe landingsmethoden bij toekomstige maanmissies en mogelijk ook op andere planeten. SLIM zal naar verwachting begin 2024 de maan bereiken vanwege zijn brandstofefficiënte route.

Als dit lukt, zal Japan zich bij de Verenigde Staten, Rusland, China en India voegen als een van de landen die op het maanoppervlak zijn geland. India is onlangs het vierde land geworden dat een maanlanding heeft gerealiseerd, met name in het zuidpoolgebied van de maan.

Naast SLIM is de XRISM-missie bedoeld om waarnemingen uit te voeren als ruimteobservatorium. Uitgerust met een telescoop, röntgencamera en spectrometer zal XRISM elementen in sterren en sterrenstelsels meten en ruimteplasma bestuderen. De missie heeft tot doel ongekende details te verschaffen over de vorming van grootschalige structuren gevormd door hemellichamen.

Dit is niet de eerste poging van Japan tot een maanlanding. Het land lanceerde eerder de OMOTENASHI-missie in samenwerking met NASA's Artemis I-missie, maar de communicatie ging verloren, wat leidde tot het schrappen van hersteloperaties. Een andere privémissie van Hakuto-R slaagde er ook niet in om met succes te landen.

(Japan Aerospace Exploration Agency, Tanegashima Space Center, SLIM, XRISM, maanlanding, maanmissies, Luna-25, OMOTENASHI, Artemis I-missie, Hakuto-R-missie)

Bronnen:

– Japan Agentschap voor Lucht- en Ruimtevaartonderzoek (JAXA)

– Getty-afbeeldingen

Let op: URL's voor de bronnen zijn verwijderd.