Nieuwe inzichten in de oorsprong van gammaflitsen onthuld door NASA-onderzoek

In een recent onderzoek uitgevoerd door NASA heeft een team van wetenschappers een baanbrekende ontdekking gedaan met betrekking tot de oorsprong van gammastraaluitbarstingen (GRB's). Door een uitzonderlijk heldere GRB, bekend als GRB 230307A, te observeren met behulp van verschillende ruimte- en grondtelescopen, waaronder NASA's James Webb Space Telescope, Fermi Gamma-ray Space Telescope en Neil Gehrels Swift Observatory, hebben onderzoekers nieuwe inzichten verworven in het opmerkelijke fenomeen. .

Het onderzoek verdiepte zich in de nasleep van een samensmelting van neutronensterren, die diende als bron van de explosie die verantwoordelijk was voor de gammaflits. Door de waarnemingen van NASA's James Webb-ruimtetelescoop konden wetenschappers de aanwezigheid van het chemische element tellurium in de overblijfselen van de explosie detecteren. Deze ontdekking levert cruciale informatie op over de samenstelling van de kilonova die werd gevormd tijdens de fusie van neutronensterren.

De hoofdauteur van het onderzoek, Andrew Levan, benadrukte het belang van de bijdrage van de James Webb Ruimtetelescoop aan het bevorderen van ons begrip van elementvorming in het universum. Door de locatie van de neutronensterren die bij de fusie betrokken waren te identificeren, onthulde het onderzoek dat ze zich in een spiraalstelsel bevonden op ongeveer 120,000 lichtjaar afstand van de fusielocatie.

Hoewel kilonova-gebeurtenissen als gevolg van de samensmelting van neutronensterren zeldzaam zijn en een uitdaging vormen om waar te nemen, werpen de bevindingen van dit onderzoek licht op de aard en kenmerken van deze gebeurtenissen. Bovendien biedt het onderzoek sterk bewijs ter ondersteuning van de al lang bestaande hypothese dat zware elementen naast ijzer ontstaan ​​door het samensmelten van neutronensterren.

Deze gezamenlijke inspanning waarbij meerdere telescopen betrokken waren, zowel in de ruimte als op de grond, stelde wetenschappers in staat een schat aan informatie over GRB 230307A te verzamelen. De bevindingen van het onderzoek benadrukken de transformerende rol van telescopen zoals de James Webb Ruimtetelescoop en toekomstige instrumenten, zoals de Nancy Grace Roman Ruimtetelescoop, bij het vergroten van ons begrip van het universum, met name door de studie mogelijk te maken van zeldzame gebeurtenissen zoals kilonovae en de elementen die ze veroorzaken. produceren.

Bronnen:

NASA – www.nasa.gov