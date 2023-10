NASA's James Webb-ruimtetelescoop onthult nieuwe jetstream op de evenaar van Jupiter

By

De James Webb Space Telescope (JWST) heeft niet alleen verbluffende beelden van ons universum opgeleverd, maar heeft ons ook nieuwe inzichten gegeven in ons eigen zonnestelsel. Naast het vastleggen van adembenemende beelden van onze planetaire buren, heeft de JWST onlangs een snelle jetstream op Jupiter ontdekt, een planeet waarvan we dachten dat we die goed kenden.

De beelden die vorig jaar door de JWST werden vastgelegd, toonden een jetstream op Jupiter die meer dan 3,000 kilometer breed is en zich voortbeweegt met een snelheid van ongeveer 320 km per uur. Deze nieuwe ontdekking verraste onderzoekers en benadrukte het feit dat er nog veel te leren valt over de wolken en winden van Jupiter.

De aanwezigheid van deze straalstroom, die zich boven de evenaar van Jupiter bevindt, zou waardevolle informatie kunnen verschaffen over de turbulente atmosfeer van de planeet. Door de beelden te analyseren en de kenmerken van de snelle rotatie van de planeet te volgen, hopen wetenschappers een beter inzicht te krijgen in de complexe weerpatronen van deze gasreus.

De waarnemingen van de JWST van de atmosfeer van Jupiter zullen worden vergeleken met gegevens van de Hubble-ruimtetelescoop om een ​​beter inzicht te krijgen in de weersystemen van de planeet. Deze vergelijking zal wetenschappers helpen bepalen hoe windsnelheden veranderen met de hoogte en windscheren genereren, dit zijn gradiënten van windsnelheid over korte afstanden.

Door de jetstream en andere stormen in de regio te bestuderen, denken onderzoekers dat ze een basis kunnen creëren voor toekomstige observaties en mogelijk kunnen voorspellen hoe de jetstream de komende jaren zal variëren.

Deze ontdekking benadrukt de kracht van de JWST om niet alleen verre delen van ons universum te verkennen, maar ook om nieuwe wonderen in onze eigen kosmische omgeving te onthullen.

