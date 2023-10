JuMBO's: vreemde gepaarde objecten ontdekt in de ruimte

De James Webb-ruimtetelescoop heeft een intrigerende ontdekking gedaan in de Orionnevel: 42 paren dubbelsterren met een massa van Jupiter, bekend als JuMBO's. Deze objecten zijn te klein om sterren te zijn, maar toch bestaan ​​ze in paren en zijn het waarschijnlijk geen schurkenplaneten. Wetenschappers zijn verbaasd over hoe ze zijn ontstaan ​​en waarom ze in een baan om elkaar heen blijven draaien. De onderzoekers suggereren dat een nieuw, onbekend vormingsmechanisme verantwoordelijk kan zijn voor hun creatie, hoewel verder onderzoek nodig is.

De JuMBO’s werden gevonden terwijl ze door de Orionnevel zweefden, een stervormingsgebied op ongeveer 1,344 lichtjaar afstand van de aarde. Eerdere waarnemingen met telescopen op de grond wezen op de aanwezigheid van mysterieuze objecten in de gaswolk, wat leidde tot vervolgwaarnemingen met de James Webb-ruimtetelescoop, die hun bestaan ​​bevestigde.

Analyse van deze bijzondere objecten onthulde dat het gasreuzen zijn, ongeveer een miljoen jaar oud en met temperaturen rond de 1,300 graden Celsius. De JuMBO's bestaan ​​voornamelijk uit koolmonoxide, methaan en stoom en fascineren astronomen vanwege hun gepaarde karakter. Normaal gesproken doen sterren er miljoenen jaren over om uit ineenstortende stof- en gaswolken te evolueren en uiteindelijk massieve plasmabollen te vormen. Tijdens dit proces worden schijven van overgebleven materiaal gevormd, die soms voortijdig kunnen splijten en aanleiding kunnen geven tot een tweede ster, waardoor een binair systeem ontstaat.

Het bestaan ​​van deze gepaarde objecten, elk met een massa die dicht bij die van Jupiter ligt, vormt een uitdaging voor wetenschappers. Volgens de huidige inzichten wordt verwacht dat objecten met een massa van minder dan drie Jupitermassa's vastgebonden aan een ster worden geboren, waardoor het moeilijk wordt uit te leggen hoe deze objecten een binaire relatie zijn aangegaan. De JuMBO's kunnen uitgeworpen planeten zijn, maar het blijft onduidelijk hoe ze erin slaagden hun binaire baan te behouden nadat ze uit hun oorspronkelijke zonnestelsel waren verdreven. Een alternatieve mogelijkheid is dat ze een nieuwe categorie van mislukte sterren vertegenwoordigen, maar het mysterie van hun kleine omvang blijft bestaan.

Samenvattend heeft de ontdekking van de JuMBO’s in de Orionnevel astronomen voor verwarring gebracht. Terwijl ze naar een verklaring zoeken, overwegen wetenschappers de mogelijkheid van een nieuw vormingsmechanisme of een combinatie van bestaande theorieën. Verder onderzoek en peer review zijn nodig om licht te werpen op deze mysterieuze gepaarde objecten die door de ruimte zweven.

