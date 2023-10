Jupiter ontdekken: James Webb-telescoop onthult betoverende beelden van de gasreus

NASA's James Webb-ruimtetelescoop blijft wetenschappers verbazen met zijn ontdekkingen en levert deze keer boeiende beelden op van de atmosfeer van Jupiter. Gebruikmakend van zijn buitengewone visie heeft de Webb-telescoop nog nooit eerder vertoonde kenmerken onthuld die de wetenschappelijke gemeenschap hebben verrast.

Een baanbrekende ontdekking van de James Webb-telescoop is de opname van beelden van een snelle straalstroom van meer dan 4800 kilometer breed op de evenaar van Jupiter. Deze beelden bieden wetenschappers nieuwe inzichten in het klimaat en de dynamiek van de gasreus. Ricardo Hueso van de Universiteit van Baskenland in Bilbao, Spanje, uitte zijn verbazing en zei: “Wat we altijd als vage nevels in de atmosfeer van Jupiter hebben gezien, verschijnen nu als scherpe kenmerken die we samen met de snelle rotatie van de planeet kunnen volgen.”

Met behulp van zijn NIRCam-instrumenten maakte de Webb-telescoop elke 10 uur beelden van Jupiter gedurende een hele Jupiter-dag in juli 2022. Deze beelden, gemaakt met vier verschillende filters die kleine veranderingen in kenmerken op verschillende hoogten konden detecteren, stelden onderzoekers in staat de atmosfeer van Jupiter te bestuderen. Meer detail. Bovendien maakte de telescoop gebruik van de hoger gelegen lagen van de atmosfeer, die zich 25 tot 50 kilometer boven de wolkentoppen van de planeet bevinden. Er werd gemeten dat de snelheid van de waargenomen straalstroom ongeveer 515 kilometer per uur bedroeg, sneller dan een orkaan van categorie 5 op aarde.

De James Webb Space Telescope, de grootste en krachtigste ruimtetelescoop ooit gebouwd, maakt deel uit van NASA's Great Observatories. Het belangrijkste doel is om licht op te vangen en te focussen, waardoor wetenschappers verder terug in de tijd kunnen kijken dan ooit tevoren. Gepositioneerd op het L2 Lagrange-punt, 1.5 miljoen kilometer verwijderd van de aarde, biedt de Webb-telescoop een uniek uitkijkpunt voor het bestuderen van hemellichamen en verschijnselen.

Deze boeiende beelden van Jupiter, verzameld door de James Webb-telescoop, gecombineerd met het vermogen van de telescoop om in infrarood licht te zien en de samenwerking met de Hubble-ruimtetelescoop, hebben ervoor gezorgd dat wetenschappers voor het eerst de jetstream van Jupiter konden detecteren en volgen. Deze ontdekkingen bieden een dieper inzicht in de atmosferische dynamiek van de gasreus en dragen bij aan onze bredere kennis van het universum.

