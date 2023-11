Nieuwe inzichten: onthulling van de spectaculaire sterformatie in het hart van ons Melkwegstelsel

Op slechts 300 lichtjaar afstand van het superzware zwarte gat dat zich in de kern van ons Melkwegstelsel bevindt, is een buitengewoon gebied van stervorming ontdekt, gehuld in dicht stof. Dankzij de baanbrekende mogelijkheden van de James Webb Space Telescope (JWST) is dit fascinerende panorama in al zijn schitterende glorie vastgelegd.

Dit stervormingsgebied, dat “Boogschutter C” wordt genoemd, schittert met een oogverblindende weergave van 500,000 glinsterende sterren tegen een achtergrond van etherische blauwe luminescentie. Het kroonjuweel van dit hemelse wonder is een verzameling babysterren, bekend als protosterren, genesteld in een compacte cluster, zichtbaar aan de linkerkant van de afbeelding. Onder hen bevindt zich een opkomende ster die al een massa heeft verzameld die 30 keer groter is dan die van onze zon, wat duidt op zijn naderende lot als supernova over een paar miljoen jaar.

Sterren worden geboren in clusters van koude, dichte moleculaire waterstof die bezwijken onder de aantrekkingskracht van de zwaartekracht en op zichzelf instorten. Deze clusters zijn omhuld met interstellair stof, waardoor de temperatuur dicht bij het absolute nulpunt blijft. In sommige gebieden is het stof zo diep versluierd dat zelfs het ultramoderne infraroodzicht van de JWST moeite heeft om door de ondoorzichtigheid ervan heen te dringen. Niettemin bevinden zich in deze kosmische wolken beginnende sterren in de vroege stadia van hun vorming, zoals de protocluster die op deze afbeelding te zien is, waar hun winden het omhullende stof hebben verdreven en hun briljante bestaan ​​hebben onthuld.

Deze betoverende JWST-afbeelding van Boogschutter C, nauwkeurig onderzocht door een internationaal team dat stervorming binnen het Galactic Center onderzoekt, wordt geleid door Samuel Crowe, een student aan de Universiteit van Virginia. Crowe benadrukt de uitzonderlijke resolutie en gevoeligheid van de kolossale 6.5-meter spiegel van de JWST, de grootste ruimtetelescoop ooit gelanceerd, die de ontdekking van talloze nieuwe kenmerken mogelijk heeft gemaakt.

Een opvallende onthulling is de aanwezigheid van uitstromen die afkomstig zijn van de protosterren en een vurige luminescentie uitstralen tegen de achtergrond van de schimmige moleculaire waterstofwolk. Boven deze sombere wolk bevinden zich sterren op de voorgrond, terwijl langs de onderrand verlichte delen van geïoniseerd waterstof schitterend glanzen onder invloed van ultraviolet licht van andere jeugdige, massieve sterren. Hoewel eerdere studies deze geïoniseerde waterstof hadden gedetecteerd, heeft de grote schaal van dit gebied, dat zich uitstrekt over 25 lichtjaar zoals vastgelegd door de JWST, de wetenschappelijke gemeenschap verbaasd. Crowe is van plan dieper in te gaan op deze intrigerende bevinding en de raadselachtige ‘naalden’ te onderzoeken die in schijnbaar willekeurige oriëntaties door het geïoniseerde gas prikken.

Het Galactisch Centrum, dat ongeveer 26,000 lichtjaar van ons verwijderd is, is een boeiend doelwit voor astronomen die de JWST gebruiken vanwege de opmerkelijke concentratie van stervorming. Het Galactische Centrum vertoont enkele overeenkomsten met sterrenstelsels die kort na de oerknal zijn gevormd en die door de JWST zijn ontdekt en die helderder lijken dan verwacht. Eén verklaring voor dit fenomeen is dat ze massievere sterren herbergen dan oudere sterrenstelsels.

Door het galactische centrum intensief te bestuderen, kunnen astronomen de heersende theorieën over stervorming onder de zwaarste omstandigheden nauwkeurig onderzoeken. Ze willen begrijpen of het waarschijnlijker is dat massieve sterren geboren worden in de stergeboortegebieden van de galactische kern of in de buitenwijken van de spiraalarmen van de Melkweg. Doorgaans leveren stervormende nevels een groter deel van de minst massieve sterren op, bekend als M-dwergen, waarbij het geboortecijfer afneemt naarmate de stermassa toeneemt. Als gevolg hiervan bestaan ​​er slechts een handvol van de zwaarste sterren, honderden keren de massa van onze zon, in de Melkweg.

Dit patroon, bekend als de stellaire initiële massafunctie (IMF), verbijstert astronomen die de mechanismen ervan nog niet volledig begrijpen. Gezien de intense stervorming die in het Galactische Centrum wordt waargenomen, bestaat er echter een mogelijkheid dat het IMF verstoord wordt, waardoor de vorming van een overvloed aan massieve sterren wordt bevorderd. Mocht dit waar zijn, dan zou dit ook van toepassing kunnen zijn op de vroegste sterrenstelsels. Een hoger IMF zou de uitzonderlijke helderheid van deze sterrenstelsels kunnen ophelderen, aangezien de zwaarste sterren het helderste licht uitstralen.

“Het Galactische Centrum is een drukke, tumultueuze plek”, merkte Rubén Fedriani van het Instituto Astrofísica de Andalucía in Spanje op. “Er zijn turbulente, gemagnetiseerde gaswolken die sterren vormen, die vervolgens met hun uitstromende wind, jets en straling het omringende gas beïnvloeden. Webb heeft ons een heleboel gegevens verstrekt over deze extreme omgeving, en we beginnen ons er nog maar net in te verdiepen.”

Veelgestelde vragen:

Vraag: Wat is de James Webb-ruimtetelescoop?

A: De James Webb Space Telescope (JWST) is de grootste ruimtetelescoop die ooit is gelanceerd. Het staat bekend om zijn superieure resolutie en gevoeligheid, waardoor astronomen boeiende beelden kunnen vastleggen en waardevolle gegevens kunnen verzamelen.

Vraag: Hoe worden sterren gevormd?

A: Sterren ontstaan ​​in klontjes koude, dichte moleculaire waterstof die onder invloed van de zwaartekracht instorten. Deze klonten zijn rijk aan interstellair stof, dat helpt bij het reguleren van de temperatuur tijdens het stervormingsproces.

Vraag: Wat is het Galactische Centrum?

A: Het Galactische Centrum verwijst naar het intense, bruisende gebied in de kern van ons Melkwegstelsel. Het is een gebied met immense stervorming en dient als proeftuin voor ons begrip van de geboorte en evolutie van sterren.

Vraag: Wat is de stellaire initiële massafunctie (IMF)?

A: De stellaire initiële massafunctie (IMF) is een patroon dat de verdeling van de stermassa's beschrijft op het moment van hun vorming. Het onthult de relatieve frequentie van sterren met verschillende massa's en geeft inzicht in de mechanismen die stervorming bepalen.

Vraag: Hoe ver is het Galactische Centrum van de Aarde verwijderd?

A: Het Galactische Centrum bevindt zich op ongeveer 26,000 lichtjaar afstand van de aarde.