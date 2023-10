Het ontdekken van een snelle straalstroom in de atmosfeer van Jupiter: waarnemingen van de James Webb-ruimtetelescoop

By

De James Webb Space Telescope (JWST), beheerd door NASA, heeft een baanbrekende ontdekking gedaan in de atmosfeer van Jupiter. Met behulp van zijn Near-Infrared Camera (NIRCam) heeft de JWST beelden vastgelegd die een voorheen onbekend fenomeen onthulden: een snelle straalstroom die zich over een breedte van meer dan 3,000 kilometer uitstrekt boven de primaire wolkenlagen nabij de evenaar van Jupiter. Deze bevinding biedt waardevolle inzichten in de dynamiek van de turbulente atmosfeer van Jupiter en toont de opmerkelijke mogelijkheden van de Webb-telescoop bij het bestuderen van dergelijke atmosferische kenmerken.

De waarnemingen van Jupiter door de JWST zijn gedaan als onderdeel van het Early Release Science-programma, met de nadruk op het maken van beelden met tussenpozen van 10 uur, wat overeenkomt met één Jupiter-dag. Door verschillende filters te gebruiken, kon de telescoop variaties in kleine atmosferische kenmerken op verschillende hoogten in de atmosfeer van Jupiter identificeren.

In tegenstelling tot eerdere missies waarbij voornamelijk de lagere en diepere lagen van de atmosfeer van Jupiter werden onderzocht, onderscheidt de JWST zich door dieper in het nabij-infraroodspectrum te duiken. Hierdoor kan het de hoger gelegen lagen van de atmosfeer van Jupiter bestuderen, ongeveer 15 tot 30 kilometer boven de bewolking van de planeet. In deze nabij-infraroodbeelden laten de nevels op de bovenste niveaus, die doorgaans als onduidelijke onscherpte verschijnen, nu fijnere details zien, vooral rond het equatoriale gebied.

De nieuw geïdentificeerde straalstroom op Jupiter raast met een opmerkelijke snelheid van ongeveer 320 kilometer per uur, tweemaal de aanhoudende windsnelheid van een orkaan van categorie 5 op aarde. Gelegen ongeveer 25 kilometer boven de wolkenlagen van Jupiter, in de lagere stratosfeer, vormt deze snelle straalstroom een ​​fascinerend onderwerp van studie.

Om de variatie in windsnelheid met de hoogte en de aanwezigheid van windscheringen beter te begrijpen, vergeleek het onderzoeksteam de windpatronen waargenomen door de JWST op grotere hoogte met die gedetecteerd door de Hubble Ruimtetelescoop in diepere lagen van de atmosfeer van Jupiter. Door deze vergelijking konden ze de ontwikkeling van stormen volgen en inzicht krijgen in de driedimensionale structuur van stormwolken.

Door de uitzonderlijke resolutie en de brede golflengtedekking van de JWST te combineren met cruciale waarnemingen van de Hubble-ruimtetelescoop, kon het onderzoeksteam de kleine wolkenkenmerken identificeren en volgen die dienden als indicatoren voor de snelle jetstream. Deze waarnemingen boden ook waardevolle context voor het begrijpen van de equatoriale atmosfeer van Jupiter en de convectiestormen die onafhankelijk van de straalstroom plaatsvonden.

Om de kenmerken van de jetstream verder te onderzoeken, is het onderzoeksteam van plan aanvullende waarnemingen uit te voeren met behulp van de James Webb-ruimtetelescoop. Dit lopende onderzoek heeft tot doel te onderzoeken of de snelheid en hoogte van de jetstream in de loop van de tijd veranderingen ondergaan.

Bron: De James Webb-ruimtetelescoop observeert een snelle straalstroom op Jupiter. (NASA)