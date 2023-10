James Webb-telescoop ontdekt kwarts-nanokristallen op verre exoplaneet

De James Webb-ruimtetelescoop, een cruciaal instrument voor ruimteverkenning door NASA, heeft een opmerkelijke ontdekking gedaan in de hooggelegen wolken van de exoplaneet WASP-17 b, die zich op ongeveer 1300 lichtjaar afstand van de aarde bevindt. Voor het eerst zijn silica (SiO2)-deeltjes, met name kwarts-nanokristallen, gedetecteerd in de atmosfeer van een exoplaneet. Deze baanbrekende waarneming werpt licht op de samenstelling en kenmerken van verre hemellichamen.

WASP-17 b is een hete Jupiter-achtige exoplaneet met een massa die ongeveer zeven keer zo groot is als die van Jupiter. De atmosfeer bestaat voornamelijk uit waterstof en helium, vergelijkbaar met Jupiter. Het Mid-Infrared Instrument (MIRI) van de James Webb Telescope speelde een cruciale rol bij het vastleggen van beelden van de exoplaneet en het faciliteren van dit baanbrekende onderzoek. MIRI's analyse onthulde de aanwezigheid van koolstofdioxide, waterdamp en, opmerkelijk genoeg, de kenmerkende absorptiesignatuur van pure kwartskristallen.

Kwartskristal, bestaande uit silica, is een gemeenschappelijk onderdeel van alle rotsachtige hemellichamen in het zonnestelsel. Dit is echter de eerste keer dat kwarts-nanokristallen zijn waargenomen in de atmosfeer van een exoplaneet. De kristallen hebben een puntige zeshoekige prismastructuur, waarbij elk kristal 10 nanometer groot is.

Terwijl onderzoekers aanvankelijk verwachtten magnesiumsilicaten te vinden, onthult deze ontdekking de vroege stadia van de vorming van silicaatkorrels op WASP-17 b. Verwacht wordt dat deze silicaatkorrels zich verder zullen ontwikkelen en mogelijk grotere silicaatkorrels zullen vormen die voorkomen in koelere exoplaneten en bruine dwergen.

Deze opmerkelijke waarneming door de James Webb Telescoop opent nieuwe wegen voor het bestuderen van de samenstelling en vorming van planeten en hemellichamen in ons universum. Wetenschappers verwachten dat verdere analyse van verre exoplaneten waardevolle inzichten zal opleveren in de evolutie van planetaire systemen en ons begrip van de geschiedenis van het universum zal verdiepen.

Bronnen: NASA, Astrophysical Journal Letters, Space.com