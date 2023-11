Een fascinerende vondst door astronomen die gebruik maken van de James Webb Space Telescope (JWST) heeft een buitengewone keten van sterrenstelsels uit het vroege heelal onthuld. Deze kolossale megastructuur, ook wel de ‘Kosmische Wijnstok’ genoemd, zou diepgaande inzichten kunnen verschaffen in de vorming van de grootste structuren in de kosmos. De Kosmische Wijnstok, die zich uitstrekt over een duizelingwekkende afstand van meer dan 13 miljoen lichtjaar en ongeveer 650,000 lichtjaar breed is, is een indrukwekkende entiteit, die de omvang van andere waargenomen clusters van sterrenstelsels uit dezelfde periode ver overtreft.

Gelegen in de Extended Groth Strip, een gebied gelegen tussen de sterrenbeelden Ursa Major en Boötes, werd de Cosmic Vine geïdentificeerd tijdens het onderzoek van JWST-waarnemingen gericht op roodverschuiving, een eigenschap die indicatief is voor de afstand die licht door het uitdijende heelal aflegt. Het licht dat door elk sterrenstelsel in de Cosmic Vine werd uitgezonden, vertoonde een roodverschuiving van ongeveer 3.44, wat erop wijst dat het tussen de 11 miljard en 12 miljard jaar duurde voordat het uitgezonden licht de lens van de JWST bereikte.

Interessant genoeg ontdekten de onderzoekers dat de kolossale structuur van de Kosmische Wijnstok, met een geschatte massa van 260 miljard zonsmassa's, nog steeds groeit. Twee van de grootste sterrenstelsels hebben echter een diepgaande transformatie ondergaan. Bij onderzoek vertoonden deze sterrenstelsels kenmerken van rust, wat erop wijst dat de stervorming aanzienlijk is afgenomen of volledig is gestopt.

De oorzaak van deze voortijdige stopzetting van de stervorming in het vroege heelal blijft een mysterie. Eén plausibele verklaring die door de wetenschappers wordt gesuggereerd, is dat galactische fusies intense episoden van stervorming teweegbrachten, waardoor het beschikbare gas honderden miljoenen jaren vóór de JWST-waarnemingen werd uitgeput.

De ontdekking van de Cosmic Vine, samen met zijn raadselachtige kenmerken, draagt ​​bij aan de groeiende verzameling kolossale structuren die tijdens JWST-missies zijn geïdentificeerd. Het onderzoek naar de Kosmische Wijnstok heeft het potentieel om diepgaande inzichten te ontsluiten in de vorming en aard van het vroege universum. Hoewel er veel vragen rijzen, zijn verder onderzoek en analyse nodig om de geheimen te doorgronden die verborgen liggen in deze eeuwenoude galactische keten.

