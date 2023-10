Ben Lamm wil uitgestorven wezens weer tot leven wekken

Ben Lamm, mede-oprichter van Colossal Biosciences, heeft zich ten doel gesteld om uitgestorven soorten binnen de komende vijf jaar weer tot leven te brengen. Lamm en zijn team richten hun inspanningen, in samenwerking met Harvard-geneticus George Church, op het uitsterven van wezens zoals de wolharige mammoet, de Tasmaanse tijger en de dodovogel.

Het proces van het weer tot leven wekken van een uitgestorven dier omvat het bewerken van het DNA van zijn naaste levende verwant, zodat het overeenkomt met het genoom van het uitgestorven dier. Voor de wolharige mammoet betekent dit het gebruik van het DNA van de Aziatische olifant, waar mammoeten nauw aan verwant zijn. Door gerichte wijzigingen aan te brengen in het genoom van de olifant hoopt het team een ​​embryo te creëren dat kan worden bevrucht in een levende draagmoeder, wat resulteert in de geboorte van het eerste niet-uitgestorven dier.

Het uiteindelijke doel is om deze uitgestorven dieren vrij te laten in hun natuurlijke habitat, om zo bij te dragen aan het herstel van ecosystemen en mogelijk de klimaatverandering te verzachten. Keystone-soorten, zoals de wolharige mammoet, hebben een aanzienlijke impact op hun milieu en de herintroductie ervan kan positieve effecten hebben op hun ecosystemen.

Hoewel het idee om uitgestorven dieren weer tot leven te wekken controversieel is, geloven veel wetenschappers dat dit grote voordelen kan hebben, zoals het herstellen van ecosystemen en het vertragen van de klimaatverandering. De herintroductie van wolven in het Yellowstone National Park resulteerde bijvoorbeeld in aanzienlijke veranderingen in het landschap en had positieve effecten op de bodemerosie.

Er zijn echter ethische overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden. Historisch gezien hebben mensen mammoeten uitgebuit en bejaagd, zelfs duizenden jaren na hun uitsterven. Sommigen beweren dat gezien de urgentie van de klimaatcrisis zelfs ambitieuze projecten met een lage kans op succes gerechtvaardigd kunnen zijn.

Definities:

– De-extinct: het proces waarbij een uitgestorven soort weer tot leven wordt gebracht door middel van genetische manipulatie en geavanceerde technologieën.

– Genoom: de complete set genen of genetisch materiaal die in een cel of organisme aanwezig is.

– Keystone-soort: een soort die een onevenredige impact heeft op zijn omgeving en een cruciale rol speelt bij het in stand houden van de structuur en functie van een ecosysteem.

– Ecosysteem: een gemeenschap van levende organismen samen met hun fysieke omgeving, die als een systeem op elkaar inwerken.

– Herrijzen: om iets dat dood of uitgestorven is weer tot leven te brengen of nieuw leven in te blazen.