Nieuwe missie: Chandrayaan-4 heeft tot doel maanbodemmonsters terug te brengen

Pune: Voortbouwend op het succes van Chandrayaan-3 heeft de Indian Space Research Organization (ISRO) haar zinnen gezet op de volgende maanmissie, Chandrayaan-4, met het ambitieuze doel om bodemmonsters van de maan te verzamelen. Deze aankondiging werd gedaan door Nilesh Desai, directeur van het Space Applications Center (SAC/ISRO) tijdens de 62e oprichtingsdag van het Indian Institute of Tropical Meteorology in Pune.

De Chandrayaan-4-missie zal een terugkeer van maanmonsters met zich meebrengen, wat een belangrijke mijlpaal in de ruimteverkenning markeert. Met als doel monsters van het maanoppervlak terug te brengen, wil ISRO deze prestatie binnen de komende vijf tot zeven jaar volbrengen. Het plan omvat een landingsproces vergelijkbaar met dat van Chandrayaan-3, waarbij de centrale module aansluit op de in een baan om de aarde draaiende module voordat deze zich in de buurt van de atmosfeer van de aarde afscheidt. De re-entry-module zal vervolgens de kostbare lading van de grond en het gesteente van de maan terug naar de aarde brengen.

Nilesh Desai drukte de behoefte uit aan twee lanceervoertuigen om de missie met succes uit te voeren. De modules zouden worden onderverdeeld in Transfer Module (TM), Lander Module (LM), Ascender Module (AM) en Re-entry Module (RM). TM en RM zouden in de baan van de maan worden geplaatst, terwijl TM en LM zouden afdalen om het monster te verzamelen. Geavanceerde technologieën en een zorgvuldige planning zijn onderweg om de haalbaarheid van deze missie te garanderen.

Naast Chandrayaan-4 werkt ISRO ook samen met de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA aan het Lunar Polar Exploration (LuPEX)-project. Dit partnerschap weerspiegelt de inzet van beide organisaties om wetenschappelijk inzicht en onderzoek buiten de aarde te bevorderen.

Met Chandrayaan-4 wil India een grote sprong voorwaarts maken in de maanverkenning door waardevolle monsters van het maanoppervlak terug te halen. Deze missie zal niet alleen bijdragen aan wetenschappelijke doorbraken, maar ook nieuwe grenzen stellen op het gebied van ruimteonderzoek en samenwerking.

FAQ

1. Wat is Chandrayaan-4?

Chandrayaan-4 is de volgende maanmissie van de Indian Space Research Organization (ISRO) met als doel grondmonsters van het maanoppervlak terug te brengen.

2. Wanneer wordt Chandrayaan-4 naar verwachting gelanceerd?

ISRO streeft ernaar om Chandrayaan-4 binnen de komende vijf tot zeven jaar te lanceren.

3. Hoe zal Chandrayaan-4 maanbodemmonsters ophalen?

Chandrayaan-4 zal een landingsproces volgen dat vergelijkbaar is met dat van Chandrayaan-3. De centrale module zal zich aansluiten bij de in een baan om de aarde draaiende module voordat hij zich in de buurt van de atmosfeer van de aarde afscheidt. De re-entry-module keert vervolgens terug naar de aarde met de monsters.

4. Welke modules zijn betrokken bij de Chandrayaan-4-missie?

De modules omvatten de Transfer Module (TM), Lander Module (LM), Ascender Module (AM) en Re-entry Module (RM). TM en RM zullen in een baan om de maan worden geplaatst, terwijl TM en LM zullen afdalen om de monsters te verzamelen.

5. Bestaat er enige samenwerking tussen ISRO en andere ruimtevaartorganisaties?

ISRO werkt samen met de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA aan het Lunar Polar Exploration (LuPEX) project. Dit partnerschap heeft tot doel het wetenschappelijk inzicht en onderzoek buiten de aarde te bevorderen.