De zonnemissie van de Indiase ruimteonderzoeksorganisatie bereikt met succes het Sun-Earth L1-punt

De Indian Space Research Organization (ISRO) heeft aangekondigd dat haar eerste zonnemissie, Aditya-L1, met succes de Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I)-manoeuvre heeft uitgevoerd en zich nu op een traject bevindt dat deze naar het Sun-Earth L1-punt zal brengen . Dit is de vijfde keer op rij dat ISRO met succes een object heeft overgebracht op een traject naar een ander hemellichaam of een andere locatie in de ruimte.

Het Aditya-L1-ruimtevaartuig werd gelanceerd vanaf het Satish Dhawan-ruimtestation in Andhra Pradesh, met als voornaamste doelstellingen het verzamelen van wetenschappelijke gegevens en het bevorderen van India's zonne-exploratie-inspanningen. Het ruimtevaartuig is uitgerust met het Supra Thermal and Energetic Particle Spectrometer (STEPS)-instrument, dat al is begonnen met het meten van suprathermische en energetische ionen en elektronen op afstanden groter dan 50,000 km van de aarde. Deze gegevens zullen wetenschappers helpen het gedrag van deeltjes rondom de aarde te analyseren.

Over ongeveer 110 dagen zal het ruimtevaartuig door middel van een manoeuvre in een baan rond het Zon-Aarde L1-punt worden geïnjecteerd. De succesvolle missie van ISRO toont India's vooruitgang op het gebied van ruimtetechnologie en zijn inzet voor het onderzoeken van de zon en de effecten ervan op aarde.

