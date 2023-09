India lanceert met succes het Aditya-L1-ruimtevaartuig om de zon te bestuderen

By

Op 2 september lanceerde de Indian Space Research Organization (ISRO) het ruimtevaartuig Aditya-L1, waarmee India's eerste zonneobservatoriummissie werd gemarkeerd. Het ruimtevaartuig begon zijn 110 dagen durende reis naar Lagrange Point-1 van het Zon-Aarde-systeem na een succesvolle trans-Lagrangean Point-invoegmanoeuvre. Deze manoeuvre duwde het ruimtevaartuig uit de baan van de aarde en op een traject richting het Zon-Aarde L1-punt.

Lagrangepunten, zoals gedefinieerd door NASA, zijn posities in de ruimte waar de zwaartekrachten van een systeem met twee lichamen zoals de zon en de aarde verbeterde gebieden van aantrekking en afstoting produceren. Deze punten kunnen door ruimtevaartuigen worden gebruikt als ‘parkeerplaatsen’ om op een vaste positie te blijven met minimaal brandstofverbruik.

Het Aditya-L1-ruimtevaartuig zal in een halo-baan rond L1 worden geplaatst, die ongeveer 1.5 miljoen km van de aarde verwijderd is en slechts 1% van de afstand aarde-zon uitmaakt. Deze strategische positie zal ononderbroken waarnemingen van de zon garanderen, waardoor Indiase wetenschappers nieuwe inzichten kunnen verwerven over het centrum van ons zonnestelsel.

ISRO's succesvolle trajectoverdrachten naar andere hemellichamen of locaties in de ruimte hebben hun expertise op het gebied van ruimteverkenning aangetoond. Deze missie volgt op ISRO's eerdere succesvolle expedities naar de zon en de maan.

Het ruimtevaartuig Aditya-L1 zal minstens de komende vijf jaar verschillende aspecten van de zon bestuderen vanuit zijn baan rond L1. Dit specifieke onderzoek zal bijdragen aan ons begrip van de zon en haar impact op aarde. De missie vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal voor India's inspanningen op het gebied van ruimteverkenning en opent deuren voor verdere wetenschappelijke vooruitgang.

Over het geheel genomen vormen de succesvolle lancering en trajectoverdracht van het Aditya-L1-ruimtevaartuig een belangrijke prestatie voor de Indiase ruimtevaartorganisatie ISRO. Deze missie zal Indiase wetenschappers in staat stellen waardevolle gegevens over de zon te verzamelen en ons begrip van het centrum van ons zonnestelsel te verdiepen.

