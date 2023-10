ISRO gaat een Inflight Abort Test uitvoeren voor Gaganyaan's Crew Escape System

ISRO, de Indiase ruimteonderzoeksorganisatie, is van plan een test voor het afbreken van de vlucht uit te voeren op het ontsnappingssysteem van de bemanning voor zijn Gaganyaan-programma voor menselijke ruimtevluchten. De test zal eind oktober worden uitgevoerd met een speciaal hiervoor ontwikkeld testvoertuig. De directeur van het Vikram Sarabhai Space Center, S. Unnikrishnan Nair, zei dat de voorbereidingen gaande zijn en dat alle voertuigsystemen zich al in Sriharikota, de belangrijkste ruimtehaven van India, bevinden. De eindmontage is aan de gang en het team maakt zich op voor de lancering.

Het ontsnappingssysteem voor de bemanning wordt beschouwd als het meest cruciale onderdeel van de Gaganyaan-missie. De aanstaande lancering van het testvoertuig, TV-D1, markeert de eerste van vier geplande afbreekmissies voor het programma. Het zal worden gevolgd door de TV-D2-missie en de eerste onbemande missie van Gaganyaan (LVM3-G1). Er zijn ook verdere testvoertuigmissies en een missie met een robotlading gepland. De bemande missie zal gebaseerd zijn op de resultaten van deze succesvolle testmissies.

Het testvoertuig is een eentrapsraket met vloeibare voortstuwing, ontworpen om de prestaties van het ontsnappingssysteem van de bemanning bij verschillende kritische Mach-getallen te valideren. Nair zei echter dat het ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt, zoals ruimtetoerisme. Het voertuig zal transsone omstandigheden bereiken, Mach nummer één oversteken en een hoogte van ongeveer 12 km bereiken. Het ontsnappingssysteem wordt geactiveerd, waardoor het voertuig ongeveer 20 km wordt voortgestuwd, waarna de bemanningsmodule wordt vrijgegeven.

De Crew Module in Gaganyaan is een bewoonbare ruimte met een aardachtige omgeving voor de bemanning. Het bestaat uit een onder druk staande metalen binnenstructuur en een drukloze externe structuur met een thermisch beveiligingssysteem. Het herbergt bemanningsinterfaces, levensondersteunende systemen, luchtvaartelektronica en vertragingssystemen. Het Gaganyaan-project heeft tot doel het vermogen van India aan te tonen om een ​​bemanning van twee tot drie leden naar een cirkelvormige baan van ongeveer 400 km rond de aarde te sturen voor een missie van één tot drie dagen. De bemanning zal dan veilig terugkeren naar de aarde door te landen op een aangewezen locatie in de Indische zeewateren. De Gaganyaan-missie zal worden gelanceerd met behulp van de Human Rated LVM3 (HLVM3), een configuratie van de LVM3-raket die speciaal is aangepast om te voldoen aan de vereisten voor menselijke beoordeling.

Bron: PTI