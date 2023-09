Het verrassende en beperkte aanbod van helium

Samenvatting: Helium, een veelzijdig en uniek element, wordt steeds schaarser op aarde. Ondanks dat het het op één na meest voorkomende element in het universum is, is de zeldzaamheid ervan op onze planeet te danken aan zijn lichtheid, waardoor het naar de ruimte kan ontsnappen. Helium wordt voornamelijk verkregen als bijproduct bij de aardgaswinning. Het vermogen om extreem koud te blijven maakt het van onschatbare waarde voor verschillende toepassingen, zoals het koelen van MRI-machines en het aandrijven van ruimteraketten. De vraag naar helium is groot en komt uit industrieën als de NASA, de farmaceutische industrie en het ministerie van Defensie. De Federal Helium Reserve in de VS, verantwoordelijk voor de levering van 40% van het helium in de wereld, gaat een onzekere toekomst tegemoet omdat het binnenkort aan de particuliere industrie kan worden verkocht. Andere landen met aanzienlijke heliumbronnen zijn Qatar, Tanzania en Algerije. Schattingen over de resterende heliumvoorraad lopen uiteen, met voorspellingen variërend van slechts 10 jaar tot wel 200 jaar. De potentiële impact op industrieën zou aanzienlijk kunnen zijn, nog verergerd door de volatiele aard van de heliumprijzen.

Helium, een element dat favoriet is bij kinderen vanwege het hoge stemeffect, bezit veel verrassende eigenschappen en toepassingen. Ondanks dat helium in het heelal voorkomt, wordt het echter steeds schaarser op aarde. Deze schaarste wordt toegeschreven aan het vermogen om aan de atmosfeer van de aarde te ontsnappen vanwege zijn lichtheid, waardoor het de enige niet-hernieuwbare hulpbron is. De productie van helium vindt plaats door het natuurlijke verval van radioactief uranium en thorium, een proces dat miljarden jaren duurt.

Momenteel wordt het meeste helium uit ondergrondse aardgaszakken gewonnen als bijproduct van het aardgaswinningsproces. Vanwege zijn lichtheid zweeft al het ontsnapte helium uiteindelijk naar de rand van onze atmosfeer en wordt het weggeblazen door zonnewinden. De Federal Helium Reserve in de VS, die 40% van het helium in de wereld levert, gaat een onzekere toekomst tegemoet, aangezien het binnenkort aan de particuliere industrie kan worden verkocht.

De unieke eigenschappen van helium, met name het vermogen om extreem koud te blijven met het laagste kookpunt van welk element dan ook, maken het onmisbaar voor verschillende toepassingen. Het wordt gebruikt voor het koelen van supergeleidende magneten in MRI-machines en als brandstofbron voor ruimteraketten. De Large Hadron Collider in Zwitserland heeft bijvoorbeeld 120 ton helium per week nodig om te kunnen functioneren.

De vraag naar helium is groot in alle sectoren. NASA en SpaceX vertrouwen op helium voor raketten met vloeibare brandstof, terwijl de farmaceutische industrie en het ministerie van Defensie er ook sterk van afhankelijk zijn. Het beperkte aanbod en de onzekere toekomst van helium vormen aanzienlijke uitdagingen voor deze industrieën.

Schattingen over de resterende heliumvoorraad lopen uiteen, met voorspellingen variërend van slechts 10 jaar tot wel 200 jaar. Sommige deskundigen benadrukken de noodzaak van grotere inspanningen op het gebied van heliumrecycling om de levensduur ervan te verlengen. De potentiële gevolgen voor de industrie zijn groot, gezien de volatiele aard van de heliumprijzen.

Concluderend benadrukken de schaarste van helium op aarde en de essentiële rol ervan in verschillende industrieën de urgentie van inspanningen op het gebied van verantwoord gebruik en recycling. De onzekerheid rond de Federale Helium Reserve en de beperkte bronnen van helium in andere landen maken het van cruciaal belang voor onderzoekers en beleidsmakers om de toekomstige vraag en aanbod van dit onschatbare element aan te pakken.

– Helium: een chemisch element met atoomnummer 2, bekend om zijn lichtheid, lage kookpunt en diverse toepassingen in industrieën zoals ruimteverkenning en medische beeldvorming.

– MRI: Magnetic Resonance Imaging, een medische beeldvormingstechniek die gebruik maakt van sterke magnetische velden en radiogolven om gedetailleerde beelden te maken van de interne structuren van het lichaam.

– Federal Helium Reserve: Opgericht in de Verenigde Staten in de jaren twintig om helium voor zeppelins te leveren, is het verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de heliumvoorraad in de wereld.

