De zoektocht naar kracht en lichtheid: wetenschappers creëren supermateriaal door DNA en glas te combineren

Wetenschappers hebben een doorbraak in de materiaalkunde bereikt door de kracht van DNA te combineren met de zuiverheid van glas, wat heeft geresulteerd in een supermateriaal dat vijf keer lichter en vier keer sterker is dan staal. Dit nieuwe materiaal, gemaakt door onderzoekers van de Universiteit van Connecticut, Columbia University en Brookhaven National Lab, wordt geprezen als het ‘sterkst bekende’ materiaal vanwege zijn dichtheid.

De uitdaging om een ​​materiaal te vinden dat zowel kracht als lichtheid bezit, is altijd lastig geweest. Dit team van onderzoekers heeft echter aangetoond dat deze twee kwaliteiten elkaar niet uitsluiten. Geïnspireerd door het pantser van Iron Man probeerden de wetenschappers een materiaal te creëren dat licht genoeg is om te vliegen, maar ook sterk genoeg om vijandelijke aanvallen te weerstaan.

Het geheim achter dit supermateriaal ligt in het benutten van de inherente sterkte van glas. Hoewel glas in zijn conventionele vorm kwetsbaar kan zijn, is het in zijn puurste, onberispelijke staat bestand tegen enorme druk. Door glasdeeltjes van nanoformaat te gebruiken die lichter zijn dan de meeste metalen en keramiek, worden structuren gemaakt van dit ongerepte glas zowel krachtig als lichtgewicht.

Om de glasdeeltjes in een 3D-raamwerk te vormen, gebruikten de onderzoekers DNA als basis. Ze creëerden een zelfassemblerend DNA-raamwerk dat fungeert als een skelet waarop een glascoating wordt aangebracht. Deze delicate balans tussen het DNA-scaffold en de glascoating resulteert in een materiaal dat stevig en toch licht van gewicht is, waardoor ongekende sterktes en dichtheden worden bereikt.

Hoewel er meer onderzoek nodig is voordat deze technologie kan worden toegepast, zijn de onderzoekers al van plan nog sterkere materialen te maken door carbide-keramiek in te bouwen of de DNA-structuur te veranderen. De mogelijkheden voor deze technologie zijn enorm, en het kan zelfs leiden tot de ontwikkeling van kogelvrije vesten die lijken op het pak van Iron Man.

De bevindingen van deze studie zijn gepubliceerd in het tijdschrift Cell Reports Physical Science.

