Nieuwe echografietechniek maakt real-time observatie van macrofagen in actie mogelijk

By

Wetenschappers van Penn State hebben een innovatieve op bellen gebaseerde methode ontwikkeld die real-time observatie van macrofagen, een essentieel type immuuncel, in zoogdierweefsel mogelijk maakt met behulp van ultrasone beeldvormingstechnologie. Macrofagen spelen een cruciale rol in ons immuunsysteem, overbruggen de kloof tussen aangeboren en adaptieve immuniteit en helpen bij functies zoals het bestrijden van infecties en het bevorderen van weefselregeneratie. Tot nu toe was het echter een uitdaging om hun activiteiten in het lichaam te visualiseren.

Traditioneel is echografie er niet in geslaagd macrofagen van andere cellen te onderscheiden, omdat ze zich op dezelfde manier gedragen. Om deze beperking te overwinnen, hebben de onderzoekers van Penn State een contrastmiddel bedacht met behulp van nano-emulsies, dit zijn kleine oliedruppeltjes die ultrasone geluidsgolven efficiënt reflecteren. Deze nano-emulsies werden geïntroduceerd in de macrofagen, die ze internaliseerden. Bij blootstelling aan ultrasone golven ondergingen de druppeltjes een faseverandering, waardoor gasbellen ontstonden die voor het noodzakelijke beeldcontrast zorgden om de macrofagen te onderscheiden van de omringende cellen.

In een proof-of-concept-experiment met varkensweefselmonsters heeft het team met succes macrofagen in realtime gevisualiseerd. Deze baanbrekende beeldvormingstechniek zou ons begrip kunnen vergroten van hoe het immuunsysteem functioneert en hoe ziekten zich ontwikkelen, en zou kunnen helpen bij de ontwikkeling van effectievere celgebaseerde therapieën.

Toekomstige toepassingen van deze technologie kunnen zich verder uitstrekken dan macrofagen, maar ook andere soorten immuuncellen en het monitoren van de opbouw van plaques in slagaders. De onderzoekers willen ook samenwerken met immunologische onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het gebruik van deze techniek voor hun studies.

Deze nieuwe ultrasone beeldvormingsmethode is veelbelovend bij het ontsluiten van het volledige potentieel van macrofaagtherapieën voor verschillende gezondheidsproblemen, waaronder kanker, auto-immuunziekten, infecties en weefselschade. Door een realtime beeld te geven van de cellulaire activiteiten in het lichaam kunnen onderzoekers waardevolle inzichten verwerven in de ziekteprogressie en genezingsmechanismen, wat leidt tot effectievere behandelstrategieën.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat zijn macrofagen?

Macrofagen zijn een soort immuuncellen die een cruciale rol spelen bij verschillende functies van het immuunsysteem, waaronder het detecteren en opruimen van ziekteverwekkers, het bevorderen van wondgenezing en het reguleren van immuunreacties.

Wat is de betekenis van het realtime visualiseren van macrofagen?

Realtime visualisatie van macrofagen stelt onderzoekers in staat hun activiteiten in het lichaam te observeren, waardoor inzicht wordt verkregen in de ziekteprogressie en genezingsmechanismen. Deze informatie kan bijdragen aan de ontwikkeling van effectievere therapieën voor aandoeningen zoals kanker, auto-immuunziekten, infecties en weefselschade.

Hoe werkt de nieuwe echografietechniek?

De techniek omvat het introduceren van nano-emulsies, kleine oliedruppeltjes, in de macrofagen. Onder ultrasone golven ondergaan deze druppeltjes een faseverandering, waardoor gasbellen worden gevormd die kunnen worden gedetecteerd en onderscheiden van omringende cellen, waardoor realtime observatie van macrofagen in zoogdierweefsel mogelijk wordt.

Wat zijn de toekomstige toepassingen van deze technologie?

De onderzoekers zijn van plan het gebruik van deze techniek te onderzoeken voor het visualiseren van andere soorten immuuncellen in het menselijk lichaam en het monitoren van de vorming van tandplak in de slagaders. Ze staan ​​ook open voor samenwerkingen met immunologische onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het gebruik van deze beeldvormingsmethode voor hun studies.