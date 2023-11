Blazars: het ontrafelen van de mysteries van hoogenergetische neutrino's

By

Blazars, een soort actieve galactische kernen die bekend staan ​​als quasars, fascineren onderzoekers al jaren met hun indrukwekkende gammastralingsvlammen. Nu heeft een internationaal onderzoeksteam een ​​uitgebreide statistische analyse uitgevoerd om licht te werpen op het verband tussen deze uitbarstingen en de uitstoot van hoogenergetische neutrino's. Onder leiding van professor Kenji Yoshida van de afdeling elektronische informatiesystemen van het Shibaura Institute of Technology in Japan bieden de bevindingen van het team intrigerende inzichten in de complexe relatie tussen blazars en de neutrinoflux.

Blazars onderscheiden zich van andere quasars vanwege hun unieke vermogen om vuurpijlen rechtstreeks naar de aarde uit te zenden. Bij deze explosieve gebeurtenissen komt hoogenergetische kosmische straling vrij, die vanuit de kern van deze sterrenstelsels wordt voortgestuwd in jets die grote afstanden overspannen. Binnen deze kosmische straling leiden interacties met fotonen tot subatomaire deeltjes die neutrino's worden genoemd.

Wetenschappers zijn ervan overtuigd dat gammastralingsvlammen van blazars nauw verbonden zijn met de detectie van neutrino's in de lucht. Deze theorie kreeg steun in 2017 toen de Zuidpool-neutrinodetector, bekend als ‘IceCube’, een hoogenergetische neutrino-gebeurtenis waarnam die zowel qua timing als locatie samenviel met een blazar-uitbarsting genaamd TXS 0506+056. Deze ontdekking bracht de mogelijkheid naar voren dat een populatie blazars tijdens uitbarstingen hoogenergetische neutrino's produceert. De precieze relatie tussen de affakkelactiviteit van Blazar en de neutrino-emissie blijft echter een puzzel die verder onderzoek behoeft.

In hun onderzoek onderzocht het internationale onderzoeksteam in totaal 145 blazars. Hiervan waren er 144 afkomstig uit de Fermi Large Area Telescope Monitored Source List, waaronder de opmerkelijke blazar TXS 0506+056. Om de bijdrage van gammastralingsfakkels aan de neutrino-emissie te begrijpen, construeerden de onderzoekers wekelijkse lichtcurven, die de gemiddelde gammastralingsflux van elke blazar weergeven. Door een Bayesiaans algoritme te gebruiken, bepaalden ze de duty-cycle van de flare (het percentage tijd dat een blazar in een fakkeltoestand doorbrengt) en de bijbehorende energiefractie voor elke blazar.

Door hun analyse ontdekte het team een ​​duidelijke trend: blazars met lagere fakkelwerkcycli en energiefracties kwamen vaker voor in hun steekproef. Deze parameters vertoonden machtswetachtige verdelingen, wat een robuuste correlatie daartussen aantoonde. Bovendien identificeerden de onderzoekers een aanzienlijk verschil in de cycli van fakkels tussen verschillende soorten blazars.

Het team heeft met name ook de neutrino-energieflux van elke gammastralingsvlam beoordeeld, waarbij gebruik is gemaakt van een schaalrelatie die rekening houdt met de helderheid van neutrino's en gammastraling. Door hun voorspellingen te vergelijken met de tijdsgeïntegreerde gevoeligheid van IceCube, konden de onderzoekers bovengrenzen vaststellen voor de bijdrage van zonnevlammen aan de isotrope diffuse neutrinoflux.

Prof. Yoshida benadrukte het belang van hun werk en benadrukte het potentieel ervan om de wetenschappelijke kennis over de oorsprong van astrofysische neutrino's te bevorderen. Met verdere observaties en de toepassing van hun methode hopen onderzoekers de mysteries rond blazars en hun rol bij de productie van hoogenergetische neutrino's te ontrafelen.

Veelgestelde vragen:

Vraag: Wat zijn blazars?

Blazars zijn een soort actieve galactische kernen die bekend staan ​​als quasars. Wat hen onderscheidt, is hun vermogen om vuurpijlen uit te zenden die op de aarde zijn gericht.

Vraag: Wat zijn neutrino's?

Neutrino's zijn subatomaire deeltjes die geen elektrische lading bezitten en zwak interageren met materie. Ze kunnen worden geproduceerd door kosmische stralingsinteracties bij hoogenergetische astrofysische gebeurtenissen zoals blazaruitbarstingen.

Vraag: Hoe zijn gammastralingsuitbarstingen van blazars verbonden met hoogenergetische neutrino's?

Wetenschappers zijn van mening dat gammastralingsvlammen van blazars de belangrijkste gebeurtenissen kunnen zijn die verantwoordelijk zijn voor de detectie van hoogenergetische neutrino's in de lucht. De timing en positionering van een door IceCube gedetecteerde hoogenergetische neutrino-gebeurtenis kwam overeen met een blazar-uitbarsting, wat duidt op een verband tussen de twee verschijnselen.

Vraag: Wat heeft het onderzoeksteam ontdekt?

Het onderzoeksteam ontdekte dat blazars met lagere fakkelwerkcycli en energiefracties vaker voorkwamen in hun steekproef. Ze identificeerden ook een significant verschil in de flitscyclus tussen verschillende soorten blazars. Bovendien stelden ze bovengrenzen vast voor de bijdrage van fakkels aan de isotrope diffuse neutrinoflux.

(Bron: The Astrophysical Journal)