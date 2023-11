Onderzoek naar de impact van de leeftijd van de ouders op de levensduur en de gezondheid bij vliegen en wormen

By

Een baanbrekend onderzoek dat onlangs in het tijdschrift Aging is gepubliceerd, onderzoekt de relatie tussen de leeftijd van de ouders en de levensduur en gezondheid van twee modelorganismen: de fruitvlieg Drosophila melanogaster en de nematode Caenorhabditis elegans.

Eerdere studies hebben geprobeerd de impact van de leeftijd van de ouders op verschillende biologische parameters, zoals voortplanting, levensduur en algehele gezondheid, bloot te leggen. Deze onderzoeken hebben echter vaak onduidelijke resultaten opgeleverd vanwege verschillen tussen soorten en bescheiden effectgroottes.

Onder leiding van onderzoekers Camille Lenzi, Alexis Piat, Pascal Schlich, Judith Ducau, Jean-Claude Bregliano, Hugo Aguilaniu en Anne Laurençon van gewaardeerde instellingen, waaronder IM Projet, Caduceum, INRAE, IBDM, Instituto Serrapilheira en Universite Claude Bernard-Lyon 1, deze nieuwe studie probeerde licht te werpen op de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan de invloed van de leeftijd van de ouders op de levensduur van het nageslacht.

De onderzoekers analyseerden nauwgezet de genetische isogene lijnen van zowel Drosophila melanogaster als Caenorhabditis elegans. Door het nageslacht van jonge en oude ouders te vergelijken, ontdekten ze een opvallend patroon: opeenvolgende generaties oudere ouders resulteerden in een aanzienlijk kortere levensduur voor het nageslacht bij beide soorten.

Opmerkelijk genoeg ontdekte het team ook dat de negatieve effecten van een hogere leeftijd van de ouders op de levensduur en de gezondheid konden worden omgekeerd. Door simpelweg over te stappen op slechts één generatie jongere ouders werd de levensduur en algehele gezondheid van het nageslacht opmerkelijk verbeterd.

Deze bevindingen suggereren het bestaan ​​van een gunstig niet-genetisch mechanisme dat de schadelijke impact van de hogere leeftijd van de ouders op de levensduur en de gezondheid van het nageslacht compenseert.

De studie opent nieuwe wegen voor onderzoek naar het begrijpen van de ingewikkelde relatie tussen de leeftijd van ouders en de gezondheidsresultaten op de lange termijn van toekomstige generaties. Door de onderliggende moleculaire processen te ontcijferen, kunnen wetenschappers mogelijk interventies identificeren die mogelijk de negatieve effecten die gepaard gaan met een hogere leeftijd van de ouders kunnen verzachten.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Vraag: Waarom is de leeftijd van de ouders belangrijk?



A: De leeftijd van de ouders kan verschillende gevolgen hebben voor het nageslacht, waaronder de levensduur en de algehele gezondheid. Een hogere leeftijd van de ouders is in verband gebracht met een verhoogd risico op bepaalde genetische aandoeningen en een kortere levensduur bij sommige soorten.

Vraag: Welke organismen zijn in dit onderzoek onderzocht?



A: De onderzoekers concentreerden zich op twee modelorganismen: de fruitvlieg Drosophila melanogaster en het nematode Caenorhabditis elegans.

Vraag: Heeft het onderzoek positieve resultaten opgeleverd ondanks de hogere leeftijd van de ouders?



A: Ja, uit het onderzoek is gebleken dat het overstappen op slechts één generatie jongere ouders de levensduur en algehele gezondheid van de nakomelingen zou kunnen verbeteren.

Vraag: Wat zijn genetische isogene lijnen?



A: Genetische isogene lijnen verwijzen naar populaties van organismen die genetisch identiek zijn, afgezien van specifieke, vooraf bepaalde verschillen. Hierdoor kunnen onderzoekers de impact van specifieke genetische variaties op verschillende eigenschappen bestuderen.

Vraag: Wat zijn de implicaties van dit onderzoek?



A: Deze studie suggereert dat er mogelijk niet-genetische mechanismen zijn die de negatieve effecten van een hogere ouderlijke leeftijd op de levensduur en de gezondheid van nakomelingen kunnen tegengaan. Verder onderzoek is nodig om de betrokken moleculaire processen te ontrafelen en mogelijke interventies te verkennen.