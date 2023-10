Australische rietpadden: kannibalistische kikkervisjes versnellen de evolutie

Rietpadden in Australië worden geconfronteerd met een ernstige bedreiging van hun eigen soort: kannibalistische kikkervisjes. Deze kikkervisjes eten vaak jongen, waardoor ze zich sneller ontwikkelen. Deze versnelde groei brengt echter kosten met zich mee.

De rietpadden werden in 1935 in Australië geïntroduceerd om rietkevers te bestrijden. In plaats daarvan werden de padden een invasieve soort, die zich oncontroleerbaar vermenigvuldigde en een bedreiging vormde voor het ecosysteem. De giftigheid van deze padden brengt ook inheemse vleesetende buideldieren in gevaar.

Hoewel volwassen rietpadden ongeveer 25 cm lang zijn, zijn het hun kikkervisjes die kannibalistisch gedrag vertonen en hun eigen soort opeten. Dit gedrag is niet ongewoon bij kikker- en paddensoorten en treedt meestal op als de hulpbronnen schaars zijn. Australische rietpadden vertonen dit gedrag echter vrij vaak.

In een experiment uitgevoerd door invasieve soortenbioloog Jayna DeVore en haar collega's ontdekten ze dat Australische kikkervisjes een 2.6 keer grotere kans hadden om jongen te kannibaliseren vergeleken met niet-Australische kikkervisjes. Uit een ander experiment bleek dat Australische kikkervisjes zich dertig keer meer aangetrokken voelden tot jongen dan andere kikkervisjes.

De jongen in Australië ontwikkelen zich sneller dan hun tegenhangers elders. Hoewel deze versnelde ontwikkeling hun overlevingskansen vergroot, blijven ze in de kikkervisjes- en volwassen stadia van hun leven minder ontwikkeld dan niet-Australische rietpadden.

Deze jongen zijn geëvolueerd om hun ontwikkeling te versnellen wanneer ze de aanwezigheid van andere kikkervisjes voelen, wat duidt op concurrentie en mogelijk kannibalisme. Deze evolutionaire aanpassing stelt hen in staat de duur van hun kwetsbare fase te verkorten.

Kannibalisme onder rietpadden kan worden gezien als een vorm van populatiecontrole, omdat het de concurrentie om de beperkte hulpbronnen in de vijver elimineert. Het toont ook de opmerkelijke snelheid aan waarmee evolutie kan plaatsvinden. De Australische rietpadden zijn aanzienlijk geëvolueerd sinds hun introductie op het continent.

Dit onderzoek draagt ​​bij aan ons begrip van de complexe dynamiek van invasieve soorten en de impact die ze kunnen hebben op inheemse ecosystemen. De studie werd gepubliceerd in PNAS en belicht de voortdurende evolutionaire wapenwedloop tussen het kannibalistische kikkervisjestadium en de kwetsbare eier- en jongenstadia in binnengevallen habitats.

