Een nieuw project om de magie van het observeren van de nachtelijke hemel terug te brengen

In de wereld van de astronomie is het debat tussen het gebruik van grote, gecompliceerde telescopen versus draagbare en eenvoudige verrekijkers altijd een onderwerp van discussie geweest. Hoewel telescopen hun plaats hebben, vinden veel astronomen dat een verrekijker een waarheidsgetrouw en meeslepend beeld van de nachtelijke hemel biedt. Niet alleen zijn verrekijkers draagbaarder, maar ze bieden ook een unieke en boeiende manier om de lucht te verkennen en te leren kennen.

Analog Sky, een project van Robert Asumendi, heeft onlangs een opwindende doe-het-zelf-kit aangekondigd genaamd Magic. Dit project heeft tot doel de magie van hemelobservatie terug te brengen door gebruikers in staat te stellen hun eigen astronomische verrekijker in doosstijl te bouwen. De kit combineert de beste eigenschappen van zowel verrekijkers als telescopen en biedt een nieuwe en innovatieve manier om de nachtelijke hemel te verkennen.

Building Magic is een eenvoudig proces dat op drie verschillende manieren kan worden benaderd. Gebruikers kunnen het merendeel van de onderdelen (exclusief optica) in 3D printen op basis van de verstrekte specificaties, de onderdelen bestellen bij voorgestelde leveranciers, of een hybride aanpak kiezen en beide methoden combineren. Het eindresultaat is een compacte en lichtgewicht binoculaire telescoop met een haakse kijker, vergelijkbaar met de tafelmodel Project Moonwatch-kijkers die in de jaren zestig werden gebruikt.

Magic is niet alleen gemakkelijk te gebruiken, maar kent ook meerdere toepassingen. Het kan worden gebruikt voor aardse waarnemingen, vogels kijken en zelfs worden gedeeld met meerdere waarnemers. De dioptrie-oculairafstand kan snel worden aangepast, waardoor het zicht naadloos van de ene persoon naar de andere kan worden overgedragen. Bovendien is Magic compact en licht van gewicht ontworpen, waardoor het ideaal is voor snelle sessies op de veranda of voor kinderen om zelf te dragen.

De Magic-kit kan worden geüpgraded met filters en bevat een laserpointer van 4 milliwatt om te richten en een uitvouwbare 1x-zoeker als back-up. De totale kosten voor het bouwen van Magic variëren van iets meer dan $300 als de onderdelen in 3D worden geprint tot ongeveer $500 als het aanbevolen statief wordt gebruikt. Gezien het feit dat astronomische verrekijkers van hoge kwaliteit wel duizend dollar kunnen kosten, zijn de kosten voor het bouwen van Magic relatief betaalbaar.

Analog Sky's Magic biedt gezinnen de mogelijkheid om deel te nemen aan een gedeeld project en opnieuw verbinding te maken met de eenvoud en schoonheid van de nachtelijke hemel. In een tijdperk dat wordt gedomineerd door schermtijd, biedt Magic een verfrissende en meeslepende manier om samen van de wonderen van het universum te genieten.

Bronnen:

– Analoge hemel (Robert Asumendi, Universe Today)