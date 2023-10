Internationale samenwerking ontdekt bron van grootste Marsbeving ooit gemeten

Een mondiaal team van wetenschappers, onder leiding van de Universiteit van Oxford, heeft de bevindingen onthuld van een baanbrekende samenwerking om de oorzaak van de grootste seismische gebeurtenis ooit op Mars te achterhalen. Het onderzoek, waarbij bijdragen van verschillende ruimtevaartorganisaties over de hele wereld betrokken waren, concludeert dat de aardbeving niet werd veroorzaakt door een meteorietinslag, maar eerder door enorme tektonische krachten in de korst van Mars.

De seismische gebeurtenis, bekend als S1222a, registreerde een magnitude van 4.7 en genereerde gedurende minstens zes uur trillingen over de hele planeet. Aanvankelijk geloofden wetenschappers dat de gebeurtenis mogelijk werd veroorzaakt door een meteorietinslag vanwege overeenkomsten in het seismische signaal met eerdere inslagen. Ze lanceerden een internationale zoektocht naar een nieuwe krater, waarbij missies van de European Space Agency, de Chinese National Space Agency, de Indian Space Research Organization en de United Arab Emirates Space Agency betrokken waren.

Na maanden van onderzoek bevestigde het team dat er geen nieuwe krater was gevonden. In plaats daarvan werd de seismische gebeurtenis toegeschreven aan het vrijkomen van enorme tektonische krachten in het binnenste van Mars. De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Geophysical Research Letters, suggereert dat Mars seismisch actiever is dan eerder werd gedacht.

Dr. Benjamin Fernando, de hoofdonderzoeker van de Universiteit van Oxford, verklaarde dat hoewel Mars momenteel geen actieve platentektoniek heeft, de gebeurtenis waarschijnlijk werd veroorzaakt door het vrijkomen van spanning in de korst van Mars. Deze spanningen hebben zich in de loop van miljarden jaren opgestapeld, omdat verschillende delen van de planeet in verschillende snelheden afkoelen en krimpen.

De bevindingen van dit onderzoek bieden waardevolle inzichten in de geologische activiteit van Mars, die kunnen helpen bij het bepalen van geschikte locaties voor toekomstige menselijke habitats op de rode planeet. De samenwerking tussen internationale missies schept een precedent voor toekomstige gezamenlijke inspanningen op het gebied van diepe ruimteverkenning.

Het onderzoek van het team heeft ook het belang benadrukt van het onderhouden van een gevarieerd scala aan wetenschappelijke instrumenten op Mars om cruciale gegevens te verzamelen. Wetenschappers van de European Space Agency, China en de Verenigde Arabische Emiraten spraken hun enthousiasme uit voor deelname aan het onderzoek en hun inzet om onze kennis van Mars te vergroten.

Deze ongekende samenwerking heeft aanzienlijke gevolgen voor toekomstige missies, aangezien het team van plan is hun bevindingen toe te passen op komende maanmissies en verkenning van Saturnusmaan Titan.

Bron: Universiteit van Oxford

