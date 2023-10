Astronauten op het internationale ruimtestation veilig ondanks lekkage in de Russische module

NASA heeft bevestigd dat de astronauten aan boord van het International Space Station (ISS) geen gevaar liepen, ondanks een lekkage in de Russische module. De dienst observeerde vlokken die uit een van de radiatoren van de Roscosmos Nauka Multipurpose Laboratory Module (MLM) kwamen, en de bemanning werd gevraagd de luiken van de ramen van het Amerikaanse segment te sluiten als voorzorgsmaatregel tegen besmetting.

Het waargenomen lek bevindt zich op de back-upradiator van Nauka, die aan de buitenkant van de module is gemonteerd. Russische functionarissen hebben verzekerd dat de temperatuur in de MLM comfortabel is en dat er geen wijzigingen zijn in de operaties, experimenten of oefenperioden van de bemanning. De primaire radiator op Nauka, die volledige koeling aan de module levert, werkt normaal.

NASA zal de oorzaak van het lek blijven onderzoeken. Dit incident is het laatste in een reeks koelvloeistoflekken uit Russische apparatuur in het ISS van de afgelopen maanden. Er werd gespeculeerd dat de eerdere incidenten het gevolg waren van micrometeoroïde-inslagen, maar sommige experts zijn van mening dat er mogelijk een groter probleem aan de hand is.

Jonathan McDowell, een ruimteanalist bij Harvard-Smithsonian, zei dat drie lekkende koelsystemen wijzen op een potentieel systemisch probleem. Hoewel de astronauten in het ISS veilig zijn, is het van cruciaal belang om de oorzaak van deze lekken te begrijpen om de betrouwbaarheid en veiligheid van het ruimtestation op de lange termijn te garanderen.

