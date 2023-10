Doe mee aan de maanfestiviteiten: Internationaal Observeer het Maannachtevenement

Elk jaar organiseert NASA een buitengewoon evenement dat mensen van over de hele wereld samenbrengt om de maan virtueel te observeren. International Observe the Moon Night is een jaarlijkse openbare viering die tot doel heeft maanenthousiastelingen te verenigen, maanwetenschap en -verkenning te promoten en onze culturele en persoonlijke verbindingen met de hemelse metgezel van de aarde te eren.

Het mooie van dit evenement schuilt in de toegankelijkheid ervan. Ongeacht uw locatie kunt u deelnemen aan de maanfestiviteiten. Je hebt de mogelijkheid om virtuele of persoonlijke evenementen bij te wonen of te organiseren, of gewoon vanuit je eigen huis de maan te observeren. De wereldwijde maangemeenschap komt samen via verschillende platforms, zoals de Facebook-pagina van het evenement, sociale mediakanalen met #ObserveTheMoon en de International Observe the Moon Night Flickr-groep.

NASA heeft verschillende doelstellingen voor dit evenement geschetst. Ten eerste dient het als een feest, waarbij mensen van over de hele wereld samenkomen die een passie voor de maan delen. Het is ook bedoeld om het bewustzijn van NASA's maanprogramma's te vergroten, waardoor maanwetenschap en verkenning toegankelijker worden voor het publiek. Bovendien stelt International Observe the Moon Night individuen in staat het domein van de maan- en ruimtewetenschap te verkennen, waarbij ze de Maan van de Aarde als startpunt voor hun ontdekkingsreis gebruiken.

Het evenement moedigt het delen van op de maan geïnspireerde verhalen, afbeeldingen, kunstwerken en meer aan, waardoor een creatieve verbinding met onze hemelse buur wordt bevorderd. Door interesse in maanobservatie te wekken, breidt International Observe the Moon Night zijn impact uit naar de wijdere hemel en de wereld om ons heen, wat een inspiratie vormt voor voortdurende verkenning.

Markeer dus uw agenda! Het International Observe the Moon Night-evenement van dit jaar kan worden bijgewoond via de NASA TV Broadcast. Stem af om 7 uur EDT / 23 uur UTC op 00 oktober 21 en sluit je aan bij de wereldwijde maangemeenschap op een betoverende reis van ontdekking en waardering voor de maan.

Bronnen:

-NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter Mission, de Solar System Exploration Division van NASA's Goddard Space Flight Center, en andere NASA- en astronomische organisaties.