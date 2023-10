Inzichten in de vooruitgang en toepassingen van 2D-materialen

Dit artikel belicht het recente onderzoek uitgevoerd door Roman Engel-Herbert, directeur van het Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI), en Joao Marcelo J. Lopes, een senior wetenschapper bij PDI, op het gebied van tweedimensionale gelaagde materialen ( 2DLM). Hun recensie, getiteld “Recent Advances in 2D Material Theory, Synthesis, Properties, and Applications”, is gepubliceerd in ACS Nano. De auteurs bieden waardevolle inzichten in de huidige trends en toekomstperspectieven met betrekking tot de synthese en eigenschappen van deze materialen.

De recensie is geïnspireerd op de 9e jaarlijkse Graphene and Beyond-workshop die in 2022 werd gehouden. Het omvat ook het recente werk van PDI over de groei van hoogwaardige magnetische heterostructuren met behulp van epitaxiale methoden. In de review wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld, waaronder theorie, synthese en verwerking, materiaaleigenschappen, materiaalintegratie, apparaatstudie en gedraaide 2D-heterostructuren.

Enkele van de fundamentele onderwerpen die in de review worden besproken, zijn onder meer het modelleren van defecten en intercalanten, waarbij de nadruk ligt op formatietrajecten en strategische functionaliteiten. De rol van machinaal leren bij synthese en detectie wordt ook benadrukt. De review benadrukt belangrijke ontwikkelingen in de synthese, verwerking en karakterisering van verschillende 2D-materialen. Daarnaast onderzoekt het de optische en fononeigenschappen van deze materialen, gecontroleerd door materiaalinhomogeniteit, multidimensionale beeldvorming, biosensoren en machine learning-analyse.

Het concept van mix-dimensionale heterostructuren die gebruik maken van 2D-bouwstenen voor logica- en geheugenapparaten van de volgende generatie wordt geïntroduceerd. De auteurs verdiepen zich ook in de betekenis van twist-angle homojuncties in kwantumtransport en bieden toekomstperspectieven voor het veld van 2DLM.

Bijdragende auteurs aan de review zijn onder meer experts van verschillende Amerikaanse instituten en internationale instellingen zoals de Universiteit van Innsbruck. Deze samenwerking zorgt voor een alomvattend en mondiaal perspectief op de vooruitgang en toepassingen van 2D-materialen.

Over het geheel genomen biedt de recensie van Engel-Herbert en Lopes een uitgebreid overzicht van de huidige stand van zaken en presenteert het spannende perspectieven voor de toekomst van 2D-materialen.

Bron:

– Yu-Chuan Lin et al, Recente ontwikkelingen in de 2D-materiaaltheorie, synthese, eigenschappen en toepassingen, ACS Nano (2023). DOI: 10.1021/acsnano.2c12759

– “Inzichten in 2D-materialen uit internationale samenwerking” (2023, 17 oktober) opgehaald op 17 oktober 2023 van de nieuwswebsite Phys.org.