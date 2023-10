De samenstelling van Mars onthult aanwijzingen over het vroege zonnestelsel

Nieuwe onthullingen over de samenstelling van Mars werpen licht op het vroege bestaan ​​en de positie van de planeet binnen het zonnestelsel. Recente bevindingen van NASA's InSight-landermissie hebben eerdere aannames over de samenstelling van Mars in twijfel getrokken, vooral wat betreft de kern ervan.

In tegenstelling tot de aarde, die een overwegend vloeibare ijzeren kern heeft, geven de waarnemingen van InSight aan dat Mars een kleinere kern heeft met een laag vloeibare silicaten eromheen. Uit de gegevens blijkt dat deze laag ongeveer 150 kilometer dik is en de rotsachtige korst van de planeet omringt. Deze bevindingen hebben wetenschappers ertoe aangezet hun begrip van planetaire vorming te heroverwegen.

Onderzoeker Dongyang Huang van ETH Zürich legt uit dat de eerste observatie van de kernsamenstelling van Mars, die een verrassend hoog aandeel lichtere elementen bevatte, in tegenspraak was met bestaande theorieën over de ontwikkeling van planeten. Verdere analyse heeft echter tot een nieuwe hypothese geleid: Mars bezit een kleinere, dichtere kern met een vloeibaar centrum dat ongeveer 9-14% lichtere elementen bevat. Deze unieke compositie daagt eerdere aannames uit en biedt verleidelijke aanwijzingen over de vroege oorsprong van Mars.

De dichtheidsverschillen die worden afgeleid uit de seismische gegevens verzameld door de seismograaf van InSight bieden waardevolle inzichten in het binnenste van de planeet. Terwijl onderzoekers op aarde seismografen gebruiken om grondtrillingen te meten en de dichtheid en chemische samenstelling van de planeet af te leiden, brengt het bestuderen van Mars verschillende uitdagingen met zich mee. De seismograaf van InSight, de eerste in zijn soort die op Mars werd ingezet, stelde wetenschappers in staat cruciale gegevens te verzamelen over de trillingspatronen en samenstelling van de planeet.

Deze recente bevindingen geven aan dat Mars mogelijk eerder dan de aarde in de geschiedenis van het zonnestelsel is ontstaan, mogelijk in een tijd dat de zon omringd was door een vage wolk van deeltjes. De kenmerkende samenstelling van de kern van Mars biedt een intrigerend kijkje in het verleden van de planeet en roept intrigerende vragen op over de omstandigheden die heersten tijdens de vorming ervan.

