Leven als een analoge astronaut op Antarctica

In november 2022 begon Tara Sweeney aan een onderzoeksexpeditie naar de Thwaites-gletsjer in West-Antarctica. Hoewel haar voornaamste doel het bestuderen van de geologie en het smelten van het ijs van de gletsjer was, kon Sweeney niet anders dan eraan herinnerd worden hoe het zou kunnen voelen om een ​​ruimteverkenner te zijn. Als voormalig luchtmachtofficier en huidig ​​doctoraalstudente in de maangeologie voelde ze de gelijkenis tussen Antarctische expedities en ruimtemissies.

Jarenlang bestuderen ruimtewetenschappers de ervaringen van mensen die in extreme omgevingen zoals Antarctica leven om een ​​beter inzicht te krijgen in de uitdagingen en omstandigheden waarmee astronauten op andere planeten te maken kunnen krijgen. Deze poolexpedities dienen als een waardevolle analogie voor ruimteverkenning en bieden inzicht in de fysiologische en psychologische aspecten van langdurige missies.

Tijdens haar 16-daagse verblijf op de Thwaites-gletsjer woonden Sweeney en haar team in tenten en trotseerden ze barre weersomstandigheden. Ze kregen te maken met stormen en sneeuwstormen en brachten dagen door in hun tenten. Sweeney merkte zelfs dat ze in een white-out terechtkwam en vergeleek de ervaring met het zitten in een pingpongbal. Ondanks de uitdagingen voelde ze een gevoel van focus en opwinding dat ze op haar thuiscontinent niet had ervaren.

Het bijwonen van de Analog Astronaut Conference 2023 in mei bood Sweeney een unieke kans om de analoge astronautenervaring verder te verkennen. De conferentie bracht individuen samen die langdurige ruimtereizen op aarde simuleren. Het evenement werd gehouden in Biosphere 2, een op zichzelf staand leefgebied in de woestijn van Arizona, en had tot doel de haalbaarheid te begrijpen van het creëren van bewoonbare omgevingen op vijandige planeten.

Sweeney's reis naar de Thwaites-gletsjer en haar deelname aan de Analog Astronaut Conference benadrukken het verband tussen poolverkenningen en ruimtemissies. Deze ervaringen bieden waardevolle inzichten in de fysieke en mentale uitdagingen waarmee astronauten te maken kunnen krijgen tijdens toekomstige missies naar de maan, Mars en daarbuiten.

Bronnen:

– Universiteit van Texas in El Paso (Universiteit)

– Analoge astronautenconferentie (conferentie)