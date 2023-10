Astronomen zijn getuige van de eerste infrarood aurora op Uranus, die licht werpt op bizarre magnetische velden

Astronomen hebben een baanbrekende ontdekking gedaan toen ze voor de allereerste keer een infrarode aurora op de planeet Uranus waarnamen. Deze opwindende ontwikkeling biedt waardevolle inzichten in de bijzondere magnetische velden die bestaan ​​op de verre ijzige reuzen in ons zonnestelsel.

Aurorae, algemeen bekend als het noorder- en zuiderlicht, wordt meestal veroorzaakt door zonnewinden die in botsing komen met hooggeladen deeltjes in de atmosfeer van de aarde. Deze botsing ioniseert de deeltjes, waardoor ze licht uitstralen en de betoverende groene en paarse vertoningen ontstaan ​​die we in de poolgebieden zien.

Soortgelijke vormen van aurora zijn waargenomen op andere planeten, zoals de onrustige hemel van Jupiter en zijn manen. In 1986 zorgde de Voyager 2-sonde voor de eerste glimp van ultraviolette aurorae op Uranus. Deze recente ontdekking markeert echter de eerste keer dat een infrarode aurora op de planeet is gedocumenteerd.

In tegenstelling tot de atmosfeer van de aarde, die voornamelijk uit stikstof en zuurstof bestaat, heeft Uranus een atmosfeer die gedomineerd wordt door waterstof en helium. Als gevolg hiervan zenden de aurorae op Uranus licht uit met golflengten buiten het zichtbare spectrum, zoals infrarood. Dit betekent dat deze hemelse vertoningen onzichtbaar blijven voor het menselijk oog en de levendige kleuren missen die we op onze thuisplaneet zien.

Niettemin konden wetenschappers met behulp van de krachtige Keck II-telescoop op Hawaï de specifieke golflengten van het door Uranus uitgezonden infraroodlicht observeren en analyseren. Ze concentreerden zich op het infraroodlicht dat werd uitgezonden door een geladen deeltje genaamd H3+, dat helpt de temperatuur en de atmosferische dichtheid van het deeltje te meten.

De onderzoekers ontdekten dat de dichtheid van H3+ in de atmosfeer van Uranus met maar liefst 88 procent toenam, ondanks minimale temperatuurveranderingen. Ze schrijven dit toe aan poollichtactiviteit die geïntensiveerde ionisatie genereert. Deze bevindingen leveren cruciaal bewijs voor de theorie dat energetische aurorae een belangrijke rol spelen bij het verwarmen van gasreuzenplaneten zoals Uranus, waarbij de warmte van de aurora naar de magnetische evenaar wordt geduwd.

Bovendien hebben de ongewone magnetische velden van Uranus en zijn ijzige tegenhanger Neptunus wetenschappers lange tijd voor raadsels gesteld. De magnetische polen van deze planeten zijn vreemd genoeg niet goed uitgelijnd met hun rotatie-as. Omdat de aurora-activiteit nauw verbonden is met het magnetische veld van een planeet, gelooft het team dat het bestuderen van de aurora van Uranus zou kunnen helpen het mysterie achter de slecht uitgelijnde magnetische velden te ontrafelen.

Interessant genoeg zou dit onderzoek ook licht kunnen werpen op raadselachtige processen die op aarde plaatsvinden, zoals geomagnetische omkering, waarbij de noord- en zuidpool van de planeet effectief van plaats wisselen. Het begrijpen van de impact van deze verschijnselen is van cruciaal belang voor systemen die afhankelijk zijn van het magnetische veld van de aarde, waaronder satellieten, communicatie en navigatie.

De baanbrekende studie, geleid door Emma Thomas, een promovendus aan de University of Leicester School of Physics and Astronomy, vergroot ons begrip van de verre ijzige reuzen in ons zonnestelsel. Door de mysteries van de aurora van Uranus en de geheimen van zijn magnetische veld te ontrafelen, hopen wetenschappers waardevolle inzichten te verwerven in andere exoplaneten met vergelijkbare kenmerken, waardoor mogelijk hun geschiktheid voor het ondersteunen van leven kan worden onthuld.

