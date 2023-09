India's rijke traditie van zonne-onderzoek

India heeft een lange geschiedenis van zonne-onderzoek, die teruggaat tot het einde van de 19e eeuw. De onderzoeksinspanningen van het land op het gebied van zonne-energie werden geïnitieerd door HF Blanford, de eerste directeur-generaal van de Indiase Meteorologische Afdeling, die in 1881 de noodzaak voorstelde van nauwkeurige registratie van het verwarmingsvermogen van de zon en de effecten ervan op het aardoppervlak. Ruchi Ram Sahni, een pionier op het gebied van wetenschapspopularisering in Punjab, voegde zich in 1885 bij Blanfords team als tweede assistent-meteorologische verslaggever.

Het Kodaikanal Solar Observatory (KSO) werd opgericht in 1899 en werd een belangrijk knooppunt voor zonneastronomie. In 1909 deed de Britse astronoom J. Evershed een baanbrekende ontdekking bij de KSO, die bekend werd als het ‘Evershed-effect’. De KSO speelde ook een rol bij de ontdekking van het beroemde ‘Raman-effect’ in 1928, waarbij KS Krishnan een van de co-auteurs van het onderzoeksartikel was.

Als voortzetting van India's nalatenschap op het gebied van zonne-onderzoek werd in 1971 in Bengaluru het Indian Institute of Astrophysics (IIA) opgericht. Het nam de observatoria van Kodaikanal en Kavalur over en heeft sindsdien een belangrijke bijdrage geleverd aan het zonneonderzoek. Het IIA heeft de Visible Line Emission Coronagraph ontwikkeld, een belangrijk onderdeel van de komende Indiase observatoriummissie, Aditya-L1.

Aditya-L1 zal zijn bestemming begin volgend jaar bereiken, waar hij de fotosfeer, de chromosfeer en de buitenste lagen van de zon zal observeren. Het primaire doel is echter het bestuderen van het ruimteweer en het monitoren van de onvoorspelbare pieken in het magnetische veld die worden veroorzaakt door coronale massa-uitstoot door de zon. Deze coronale massa-ejecties kunnen een bedreiging vormen voor de technologieafhankelijke beschaving door satellieten en elektriciteitsnetwerken te beschadigen.

De timing van de missie van Aditya-L1 komt overeen met de verwachte piek van de zonnevlekkenactiviteitscyclus in 2026. Andere organisaties, zoals NASA en de Britse regering, hebben ook het ruimteweer in de gaten gehouden om de potentiële risico's ervan te beperken.

Indiase experimenten met kosmische straling hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het ruimteonderzoek. Het GRAPES-3-experiment, een samenwerking tussen India en Japan, ontdekte een “voorbijgaande verzwakking van het magnetische schild van de aarde” die correleerde met een zonnestorm in 2015. Dit onderzoek, gepubliceerd in Physical Review Letters, toonde het belang aan van een nauwkeurige aankomsttijd van een storm. voorspelling om economische verliezen tijdens een wereldwijde shutdown te minimaliseren.

De rijke traditie van onderzoek op zonne-energie in India, gecombineerd met de groeiende expertise op het gebied van monitoring van het ruimteweer, benadrukt de toewijding van het land aan het bevorderen van wetenschappelijke kennis en het beschermen tegen potentiële gevaren die verband houden met zonneactiviteit.

Bronnen: Arun Kumar Grover