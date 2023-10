Het Hanle Dark Sky Reserve: een toevluchtsoord voor amateurastronomen

By

Het dorp Hanle, gelegen in het Changthang Wildlife Sanctuary, staat bekend om zijn ongerepte donkere hemel en droge weersomstandigheden, waardoor het een ideale locatie is voor astronomisch onderzoek. De thuisbasis van het Indian Astronomical Observatory en 's werelds op een na hoogste optische telescoop, Hanle is onlangs door het Uniegebied Ladakh aangewezen als het Hanle Dark Sky Reserve (HDSR).

De HDSR heeft tot doel het gebied te beschermen tegen door de mens veroorzaakte lichtvervuiling en de opmerkelijke duisternis ervan te behouden voor astronomische waarnemingen. Het bevordert ook het toerisme en biedt bezoekers de mogelijkheid om de schoonheid van de nachtelijke hemel te ervaren. Amateurastronomen voelen zich al lang aangetrokken tot Hanle vanwege de uitzonderlijk donkere hemel, waardoor ze zwakke hemellichamen kunnen waarnemen en gedetailleerde foto's kunnen maken.

Een van de hoogtepunten van het sterrenfeest in Hanle was de mogelijkheid getuige te zijn van zeldzame astronomische verschijnselen, zoals de ‘valse dageraad’ en het ‘dierenriemlicht’. De valse dageraad verwijst naar een gloed vóór zonsopgang die alleen kan worden waargenomen vanaf de donkerste locaties, terwijl het dierenriemlicht het zwakke zonlicht is dat door stof in het vlak van het zonnestelsel wordt verstrooid.

Deelnemers uit verschillende plaatsen in India, waaronder Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep en Mumbai, evenals lokale dorpelingen en toeristen, verzamelden zich in Hanle om deel uit te maken van het sterrenfeest. De gebeurtenis trok zowel amateurastronomen als visuele waarnemers aan die de obscure zwakke sterrenstelsels konden waarderen die zichtbaar zijn in de Bortle-1 (donkerste) hemel van de HDSR.

In een poging om de lokale gemeenschap erbij te betrekken en het astrotoerisme te bevorderen, heeft het Indian Institute of Astrophysics (IIA) kleine telescopen aan geselecteerde dorpsbewoners ter beschikking gesteld en hen opgeleid tot ‘astronomie-ambassadeurs’. Dit initiatief helpt niet alleen bij de sociaal-economische ontwikkeling van het gebied, maar zorgt er ook voor dat toeristen deskundige begeleiding en informatie over de nachtelijke hemel krijgen.

Met het oog op de toekomst zijn de organisatoren van plan om van de HDSR Star Party een jaarlijks evenement te maken, in de hoop astronomieliefhebbers uit India en het buitenland aan te trekken. Met de voortdurende steun van de lokale gemeenschappen en de outreach-inspanningen van het IIA zal de hemel van Hanle een geliefde bestemming blijven voor zowel sterrenkijkers als astronomen.

