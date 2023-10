Indian Institute of Astrophysics organiseert eerste Star Party in Hanle Dark Sky Reserve

By

Het Indian Institute of Astrophysics (IIA) organiseerde onlangs een uniek evenement genaamd de Star Party in het Hanle Dark Sky Reserve in Ladakh. Dit evenement bracht ongeveer 30 amateurastronomen uit verschillende delen van India samen om getuige te zijn van de schoonheid van de nachtelijke hemel, vrij van lichtvervuiling, en deze vast te leggen.

Hanle, de thuisbasis van het Indian Astronomical Observatory van het IIA, staat bekend om zijn ongerepte donkere hemel en gunstige weersomstandigheden, waardoor het een ideale locatie is voor astronomisch onderzoek en astrofotografie. Het Hanle Dark Sky Reserve, dat een oppervlakte van ongeveer 1,073 vierkante kilometer beslaat, werd door het Union Territory of Ladakh aangewezen om lichtvervuiling te bestrijden en de donkere lucht van de regio te beschermen.

Tijdens de Star Party kregen deelnemers de kans hemelse verschijnselen te observeren en te fotograferen die alleen zichtbaar zijn vanaf extreem donkere locaties zoals Hanle. Deze omvatten de Valse Dageraad en het Dierenriemlicht. Ondanks de uitdagingen die de grote hoogte, de koude temperaturen en het gebrek aan zuurstof met zich meebrachten, uitten de deelnemers hun opwinding en tevredenheid over de ervaring.

Naast het bieden van een platform voor amateurastronomen, diende de Sterrenpartij ook als leermogelijkheid voor de plaatselijke astronomieambassadeurs. Deze ambassadeurs, opgeleid door het IIA, zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van astrotoeristen en het promoten van astronomiegerelateerd toerisme in het gebied. Door de Star Party bij te wonen, konden ze hun kennis en vaardigheden vergroten door interactie met vooraanstaande amateurastronomen uit het land.

Het succes van deze eerste Star Party heeft de regering van UT Ladakh ertoe aangezet er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Door het Hanle Dark Sky Reserve als toeristische bestemming te promoten, willen ze astronomieliefhebbers aantrekken en zo bijdragen aan de economische ontwikkeling van de lokale dorpen.

Over het geheel genomen was de Star Party in het Hanle Dark Sky Reserve een uniek en succesvol evenement dat amateurastronomen samenbracht, astrofotografie promootte en educatieve mogelijkheden bood voor lokale astronomieambassadeurs.

Bronnen:

– Indiaas Instituut voor Astrofysica (IIA)

– Unieterritorium van Ladakh