Nieuw gespot: de Indiase Chandrayaan-3 Lander en Rover op de maan

De Indiase Chandrayaan-3-missie, die op 23 augustus met succes op de maan landde, is vastgelegd in nieuwe beelden gemaakt door een andere maansonde. De Indian Space Research Organization (ISRO) heeft radarbeelden vrijgegeven van hun maanmissie Chandrayaan-2, die in 2019 in een baan om de maan arriveerde.

Hoewel de Chandrayaan-3-lander momenteel inactief is, bestaat er vanwege de twee weken durende duisternis aan de dichtstbijzijnde kant van de maan waar hij landde de mogelijkheid dat hij zal ontwaken zodra het zonlicht terugkeert. ISRO-functionarissen hebben echter bevestigd dat de lander en zijn kleine rover, genaamd Pragyan, al hun belangrijkste doelstellingen al hebben bereikt. Pragyan werd met succes ingezet vanaf zijn lander Vikram en maakte beelden van zijn omgeving.

Dit is niet de eerste keer dat de Indiase maanmissie vanuit de ruimte wordt waargenomen. NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter heeft al high-definition beelden van de historische missie vastgelegd. India is na de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en China het vierde land geworden dat met succes op de maan is geland.

Naast de Indiase missie richten tal van andere landen zich ook op de zuidpool van de maan om de ijsreserves in dat gebied te verkennen. NASA is van plan een of meer bases in de regio te vestigen om maanijs te gebruiken ter ondersteuning van astronauten en machines als onderdeel van zijn Artemis-programma, dat tot doel heeft tegen eind jaren twintig een permanente menselijke aanwezigheid op en rond de maan te vestigen.

Hoewel India succesvol is geweest met zijn maanmissie, hebben andere landen en particuliere bedrijven de afgelopen tijd ook pogingen ondernomen om op de maan te landen. De Russische Luna-25-sonde stortte vorige maand neer tijdens zijn landingspoging, en de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA lanceerde zijn maanlander, SLIM, die de komende maanden een landing zal proberen.

Over het geheel genomen heeft de Indiase Chandrayaan-3-missie belangrijke mijlpalen bereikt in de verkenning van de maan, en de beelden die door andere maansondes zijn vastgelegd, tonen het succes van het land bij het bereiken van nieuwe grenzen in de ruimte.

Bronnen:

– “India's nieuwe maanlander en rover zijn zojuist opgemerkt door een andere maansonde” – Space.com

– “De Indiase Chandrayaan-3 robotachtige maanverkenners hebben geen verwarming” – Space.com

– “Artemis 3 wordt de eerste menselijke oppervlaktemissie van de serie” – NASA