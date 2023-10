Verhoogde vitamine C kan de kopertoxiciteit in kiwi's verminderen

Onderzoekers van de Wuhan Botanische Tuin van de Chinese Academie van Wetenschappen hebben ontdekt dat verhoogde niveaus van ascorbinezuur, ook bekend als vitamine C, de kopertolerantie kunnen verhogen en de kopertoxiciteit bij kiwi's kunnen verminderen. Deze bevinding is significant omdat op koper gebaseerde meststoffen en pesticiden vaak worden gebruikt om de ernstige epidemie veroorzaakt door Pseudomonas syringae pv te bestrijden. actinidiae (Psa) in de kiwiteelt. De verhoogde ophoping van koper in kiwi's vormt echter een bedreiging voor de voedselveiligheid en de menselijke gezondheid.

De studie, gepubliceerd in de Journal of Hazardous Materials, beoordeelde het kopergehalte van 108 kiwimonsters van 27 verschillende cultivars wereldwijd. De onderzoekers ontdekten dat kiwi's met rood of geel vruchtvlees een aanzienlijk hoger kopergehalte hadden dan kiwi's met groen vruchtvlees. Bovendien was de koperconcentratie lager in vruchtvlees en kernen vergeleken met vruchtschillen en zaden.

Een hoog kopergehalte veroorzaakte zichtbare schade aan de kiwiplanten. Toen de kiwiplanten echter extra ascorbinezuur kregen toegediend, werd de schade beperkt. Bovendien ontdekten de onderzoekers dat koperbehandeling het ascorbinezuurgehalte in kiwibladeren verhoogde en de sleutelgenen die betrokken zijn bij de biosynthese van ascorbinezuur opreguleerde.

Om deze bevindingen te valideren brachten de onderzoekers het GDP-L-galactosefosforylase3 (GGP3)-gen tot overexpressie in transgene kiwi's, wat resulteerde in een significante toename van het ascorbinezuurgehalte vergeleken met het wildtype. De transgene kiwilijnen met een hoger ascorbinezuurgehalte vertoonden verminderde kopertoxiciteit, verbeterde fotosynthese, het opruimen van overtollige reactieve zuurstofsoorten en veranderde expressie van stressgerelateerde genen.

Dit onderzoek toont aan dat ascorbinezuur een cruciale rol speelt bij het verminderen van de kopertoxiciteit in kiwi's. Door de betrokken mechanismen te begrijpen, kan het mogelijk zijn strategieën te ontwikkelen om de kopertolerantie te vergroten en een betere voedselveiligheid in de kiwiteelt te garanderen.

