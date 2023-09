Een doorbraak in orgaantransplantatie: gehumaniseerde nier gekweekt in een varken

Wetenschappers hebben een grote doorbraak bereikt in het oplossen van het ernstige tekort aan organen die beschikbaar zijn voor transplantatie. Voor het eerst zijn onderzoekers erin geslaagd een gehumaniseerde nier in een varken te laten groeien. De studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cell Stem Cell, omvatte de ontwikkeling van chimere embryo's van mens en varken, die zowel menselijke als varkenscellen bevatten.

Na implantatie van deze embryo's bij draagmoeders van varkens ontwikkelden de nieren zich en hadden na 28 dagen een normale structuur. De hoofdonderzoeker, Liangxue Lai, verklaarde dat menselijke cellen domineerden en 60 tot 70% van het totale aantal cellen in de gehumaniseerde nier uitmaakten. Deze ontwikkeling is belangrijk omdat eerdere pogingen om menselijke organen bij varkens te kweken niet succesvol zijn geweest.

Varkens zijn een ideale kandidaat voor het kweken van menselijke organen vanwege hun overeenkomsten in fysiologie, orgaangrootte en embryonale ontwikkeling. De menselijke nier is wereldwijd een van de meest getransplanteerde organen en verschijnt ook al vroeg tijdens de embryogenese. Momenteel wachten er alleen al in de VS 88,500 mensen op een transplantatie.

De wetenschappers die bij het onderzoek betrokken waren, hebben het varken genetisch aangepast om ruimte te creëren voor de menselijke cellen om te groeien, waardoor ze kunnen overleven in een omgeving die niet hun natuurlijke omgeving is. Het duurde vijf jaar om deze wijziging te realiseren. Miguel Esteban, een van de senior auteurs van het onderzoek, legde uit dat deze doorbraak een aantrekkelijk alternatief biedt om het tekort aan menselijke organen voor transplantatie te overwinnen.

Ondanks deze veelbelovende bevindingen zijn er beperkingen aan dit onderzoek. Het percentage degenererende varkensembryo's was hoog en verder onderzoek is nodig om de redenen hierachter te begrijpen. Ethische zorgen over de bijdrage van andere lijnen, zoals de hersenen en geslachtscellen, moeten ook in overweging worden genomen. Bovendien zou de aanwezigheid van vasculaire cellen van varkensoorsprong in de organen tot afstoting kunnen leiden.

Niettemin maakt deze doorbraak de weg vrij voor het genereren van functionele menselijke nieren in pasgeboren varkens. Het biedt niet alleen hoop voor het aanpakken van het orgaantekort, maar opent ook nieuwe mogelijkheden voor regeneratieve geneeskunde en het bestuderen van de ontwikkeling van de menselijke nieren.

Bronnen: The Guardian, CNN