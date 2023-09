RNA teruggevonden uit uitgestorven Tasmaanse tijger, waardoor inspanningen op het gebied van de-extinctieonderzoek worden gestimuleerd

Wetenschappers hebben RNA teruggevonden van een Tasmaanse tijger, ook bekend als de thylacine, die sinds 1891 in een museum in Stockholm is opgeslagen. Hoewel DNA-extractie uit oude dieren en planten al eerder is gedaan, is dit de eerste keer dat RNA met succes is toegepast. teruggevonden van een uitgestorven soort. RNA is, net als DNA, een biomoleculair molecuul dat in alle levende cellen aanwezig is en verantwoordelijk is voor het transporteren van genetische informatie en het synthetiseren van eiwitten. Het vermogen om oud RNA te extraheren, te sequencen en te analyseren zou mogelijk kunnen helpen bij het herscheppen van uitgestorven soorten en kunnen helpen bij het begrijpen van virale pandemieën uit het verleden.

De Tasmaanse tijger was een toproofdier dat ooit over het Australische continent en de aangrenzende eilanden zwierf. De komst van mensen naar Australië zorgde voor de ondergang van de soort, en de Europese kolonisten in de 18e eeuw droegen verder bij aan hun uitsterven. Het onderzoek naar de ondergang van de Tasmaanse tijger wordt beschouwd als een van de best gedocumenteerde gevallen van door mensen veroorzaakte uitsterving.

Het teruggevonden RNA biedt inzicht in de biologie en metabolische regulatie van de Tasmaanse tijger vóór zijn uitsterven. Het begrijpen van de gencomplementen en genactiviteit van uitgestorven soorten is cruciaal bij het opnieuw creëren ervan. Hoewel de mogelijkheid om uitgestorven soorten weer tot leven te wekken met behulp van genbewerking op levende verwanten nog steeds sceptisch is, wordt verder onderzoek naar de biologie van deze uitgestorven dieren aangemoedigd.

Het herstel van RNA uit de Tasmaanse tijger blijft wetenschappers verbazen, omdat RNA over het algemeen als minder stabiel wordt beschouwd dan DNA en men dacht dat het een korte levensduur had. De uitgedroogde toestand van de overblijfselen in het Zweedse Natuurhistorisch Museum, waarbij de huid, spieren en botten bewaard bleven, heeft waarschijnlijk bijgedragen aan het behoud van RNA.

Dit onderzoek opent nieuwe mogelijkheden op het gebied van de-extinctie en werpt licht op de biologie van uitgestorven soorten. Hoewel het opnieuw creëren van een uitgestorven soort een complexe taak blijft, is het begrijpen van hun genetische samenstelling en biologische processen essentieel bij natuurbehoudsinspanningen en het leren van eerdere uitstervingen.

