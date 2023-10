Een nieuw perspectief op de zonsverduistering: inzichten uit radiowaarnemingen

Terwijl de meeste Californiërs op 14 oktober genoten van de gedeeltelijke zonsverduistering, kozen onderzoekers van het Owens Valley Radio Observatory (OVRO) voor een andere aanpak. Met behulp van hun verbeterde Long Wavelength Array (OVRO-LWA) hebben ze een uniek 'radio-eclips'-beeld vastgelegd dat licht werpt op de corona van de zon en de daarmee samenhangende verschijnselen.

Traditioneel worden zonsverduisteringen waargenomen door zichtbaar licht, maar OVRO-LWA heeft radiogolflengten tussen 20 en 88 megahertz (MHz) gemeten om een ​​beeld van de zonsverduistering in een ander elektromagnetisch spectrum te creëren. De resulterende afbeelding, die in de onderstaande video te zien is, toont de locatie van de maan zoals weergegeven door stippellijnen en de zichtbare rand van de zon met ononderbroken lijnen. Opvallend is dat de video ook vervormingen vastlegt die worden veroorzaakt door de ionosfeer van de zon, waardoor een rimpeleffect ontstaat dat lijkt op het kijken naar de zon door een golvend wateroppervlak.

De radiogolven die zich in de afbeelding voorbij de rand van de zon uitstrekken, worden door de corona uitgezonden en produceren een opvallend 'ring van vuur'-effect, zelfs buiten het pad van de volledige ringvormige zonsverduistering. Dit unieke perspectief biedt wetenschappers de mogelijkheid om de uitgebreide corona van de zon te bestuderen met een ongekende resolutie op radiogolflengten.

Bin Chen, zonne-astrofysicus en universitair hoofddocent aan het New Jersey Institute of Technology (NJIT), die mede leiding geeft aan OVRO-LWA's onderzoek naar de zon, benadrukte het belang van deze observatie. Door de ledemaat van de maan te gebruiken als een bewegende 'mesrand', kan de effectieve hoekresolutie van de corona van de zon aanzienlijk worden verbeterd.

De upgrade van OVRO-LWA, ondersteund door de National Science Foundation, heeft het mogelijk gemaakt dat de telescoop de hemel sneller kan onderzoeken dan welke andere radiotelescoop dan ook die werkt op frequenties onder 100 MHz. Dit krachtige instrument maakt continue monitoring van de hemel mogelijk en biedt waardevolle inzichten in verschillende astronomische verschijnselen, waaronder coronale massa-uitstoot van nabijgelegen sterren, exoplaneetmagnetisme en het vroege universum.

Met zijn vermogen om radiobeelden van de zonsverduistering vast te leggen, biedt OVRO-LWA een fris en waardevol perspectief op onze dichtstbijzijnde ster, waardoor nieuwe wegen worden geopend voor wetenschappelijk onderzoek en begrip.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat is de lange golflengte-array (LWA)?

De Long Wavelength Array (LWA) is een radiotelescoop die is ontworpen om hemellichamen op lange golflengten, variërend van tientallen tot honderden meters, waar te nemen en te bestuderen. Het is in staat radiogolven op te vangen die worden uitgezonden door verschillende astronomische bronnen, waardoor unieke inzichten in het universum worden verkregen.

Wat is de corona van de zon?

De corona is het buitenste deel van de atmosfeer van de zon dat zich miljoenen kilometers de ruimte in uitstrekt. Het bestaat uit extreem hete geïoniseerde gassen die tijdens een zonsverduistering zichtbaar worden als een zwakke, parelwitte gloed die de donkere schijf van de zon omringt.

Waarom zijn radiowaarnemingen van eclipsen belangrijk?

Radiowaarnemingen van eclipsen bieden wetenschappers een ander perspectief op de corona van de zon en de daarmee samenhangende verschijnselen. Door de emissie van radiogolven door de corona te bestuderen, kunnen onderzoekers inzicht krijgen in de dynamiek, magnetische velden en andere eigenschappen die niet gemakkelijk waarneembaar zijn via traditionele waarnemingen met zichtbaar licht. Deze unieke perspectieven vergroten ons begrip van de zon en de impact ervan op het zonnestelsel.