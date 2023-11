Nieuw tijdperk van bemande ruimtevaart: recordaantal lanceringen vanuit de VS verwacht in 2024

Het landschap van de bemande ruimtevaart staat op het punt een aanzienlijke verandering te ondergaan, waarbij 2024 op het punt staat een baanbrekend jaar te worden voor in de VS gevestigde orbitale lanceringen. In totaal zullen zeven missies, gepland om op te stijgen vanuit het Kennedy Space Center en het Cape Canaveral Space Force Station, 26 astronauten in een baan om de aarde brengen. Dit is het hoogste aantal bemande lanceringen vanaf de Space Coast sinds 2009, toen er vijf space shuttle-lanceringen plaatsvonden met 35 astronauten aan boord. Bovendien zal 2024, als alles volgens plan verloopt, getuige zijn van de meeste bemande lanceringen sinds 1997, toen er acht Space Shuttle-missies plaatsvonden.

SpaceX heeft sinds de afronding van het Space Shuttle-programma een cruciale rol gespeeld bij het nieuw leven inblazen van de Amerikaanse bemande ruimtevaart. De succesvolle lancering van de Crew Dragon Endeavour door het bedrijf in mei 2020, waarbij NASA-astronauten naar het International Space Station (ISS) werden vervoerd, maakte de weg vrij voor een nieuw tijdperk van commerciële ruimtevluchten. Sindsdien is SpaceX de enige in de VS gevestigde lanceerinrichting voor mensen, die een combinatie uitvoert van missies in het kader van NASA's Commercial Crew Program en particuliere ondernemingen naar het ISS en orbitale vluchten.

Als we vooruitkijken naar 2024, zijn er nog meer opwindende vooruitzichten aan de horizon. SpaceX plant vijf recordmissies, waaronder de Axiom Space 3-missie, waarvoor een kort bezoek aan het ISS nodig is. De Crew-8-missie stuurt vier vervangende bemanningsleden naar het ruimtestation voor een verblijf van zes maanden. Bovendien zijn er verwachtingen voor de eerste bemande vlucht van NASA's Artemis-programma, met het Orion-ruimtevaartuig, evenals de langverwachte bemande testvlucht van Boeing's CST-100 Starliner.

Deze ontwikkelingen betekenen een cruciaal keerpunt in de ruimteverkenning, naarmate meer spelers het veld betreden. Naast de voortdurende bemande missies van Rusland en China maken ook particuliere bedrijven als Virgin Galactic en Blue Origin vooruitgang op het gebied van suborbitale vluchten. Deze uitbreiding van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot de ruimte zal niet alleen de gevestigde supermachten ten goede komen, maar ook de mondiale samenwerking vergemakkelijken, aangezien regeringen hun eigen astronautenprogramma's proberen te bevorderen.

Terwijl we reikhalzend uitkijken naar de toekomst van de bemande ruimtevaart, toont het recordaantal lanceringen in de VS in 2024 de ongelooflijke vooruitgang die we hebben geboekt en luidt het een nieuw tijdperk van verkenning en ontdekking van de ruimte in.

