De verwoestende impact van branden op de Pantanal in 2020

De Pantanal, erkend als het grootste tropische zoetwatermoeras en een hotspot voor de biodiversiteit, kreeg in 2020 te maken met ernstige branden. De branden vernietigden ongeveer 30% van het Braziliaanse deel van het bioom, wat overeenkomt met een oppervlakte van 44,998 vierkante kilometer. Dit overtreft eerdere schattingen, die varieerden van 14,307 km² tot 36,017 km².

Onderzoekers van het National Space Research Institute (INPE) in Brazilië gebruikten satellietbeelden van de SENTINEL-2-satelliet van de European Space Agency om de omvang van de verbrande gebieden nauwkeurig in te schatten. Deze aanpak bereikte een opmerkelijke nauwkeurigheid van 96% en overtrof daarmee andere satellietgebaseerde modellen voor de Pantanal ver. De bevindingen van het onderzoek zullen helpen bij het verbeteren van schattingen van sporengassen en aërosolen die verband houden met de verbranding van biomassa.

Het is van cruciaal belang om de impact van brand op ecosystemen en biodiversiteit in klimaatgevoelige regio's zoals de Pantanal te beoordelen, vooral gezien de potentiële intensivering van de droogte als gevolg van de El Niño van dit jaar. Het noordelijke deel van de Pantanal en aangrenzende gebieden in het Upper Paraguay Basin kunnen droger worden en gevoeliger voor brand.

De studie benadrukt de sterke punten van de satellietbeelden van het Multispectral Instrument (MSI) aan boord van SENTINEL-2, waaronder de superieure ruimtelijke resolutie van 20 meter, die gedetailleerde informatie biedt over verbrande gebieden, en een temporele resolutie van 5 dagen.

De brandcrisis in de Pantanal van 2020 werd voornamelijk veroorzaakt door extreme droogte, en het begrijpen van de impact van deze weersomstandigheden op het bioom en de biodiversiteit ervan is essentieel voor brandbeheer- en mitigatieprogramma’s. Deze informatie kan milieuagentschappen en brandweerlieden helpen bij het bepalen van prioritaire gebieden en acties om branden te bestrijden of te beheersen.

De gevolgen van de branden in de Pantanal waren aanzienlijk. De regio ervaart doorgaans hoge waterstanden in het regenseizoen, maar een langdurige droogte in 2019, gevolgd door verslechterde omstandigheden in 2020, resulteerde in een vermindering van het wateroppervlak met 34% vergeleken met het gemiddelde. Het totale verbrande gebied was 200% groter dan het langetermijngemiddelde, waarbij 35% voor het eerst in de geschiedenis werd verbrand.

De ecologische impact van de branden was verwoestend, vooral voor de jaguarpopulatie, de grootste katachtigensoort in Amerika. De branden vernietigden 45% van de geschatte jaguarpopulatie, waardoor 79% van hun leefgebied en 54% van de beschermde gebieden werden getroffen. Er wordt geschat dat ongeveer 16 miljoen kleine dieren en 944,000 grotere dieren omkwamen in de bosbranden.

De economische kosten van het herstel van de getroffen gebieden worden geschat op 123 miljoen dollar. Bovendien was er een toename van het aantal ziekenhuisopnames vanwege ademhalingsproblemen in de staten Mato Grosso en Mato Grosso do Sul, wat de schadelijke gevolgen van de branden voor de menselijke gezondheid nog eens benadrukt.

De studie onderstreept de noodzaak van voortdurende inspanningen om de nauwkeurigheid van de gegevens te verbeteren en nauwkeurigere schattingen te genereren, waardoor een beter brandbeheer en milieubehoud in de Pantanal en andere kwetsbare regio's mogelijk wordt.