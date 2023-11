Verbetering van de natuurlijke koolstofvastlegging: de rol van de luchtkwaliteit

Een nieuw onderzoek, uitgevoerd door een onderzoeksteam onder leiding van het Carnegie Institution for Science, heeft licht geworpen op de manier waarop luchtvervuiling het vermogen van planten beïnvloedt om via fotosynthese koolstofdioxide uit de atmosfeer te verwijderen. De bevindingen, gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences, benadrukken de aanzienlijke impact van deeltjesvervuiling op de productiviteit van ecosystemen en benadrukken de potentiële voordelen van een verbeterde luchtkwaliteit.

Planten spelen een cruciale rol bij het beperken van de klimaatverandering door middel van fotosynthese. Door zonlicht om te zetten in chemische energie absorberen ze koolstofdioxide uit de lucht en slaan dit op als biologische materie. Aërosoldeeltjes, geproduceerd door menselijke activiteiten zoals woon-werkverkeer en de verbranding van fossiele brandstoffen, kunnen dit vitale proces echter verminderen. Deze deeltjes dragen niet alleen bij aan een slechte luchtkwaliteit en gezondheidsproblemen, maar verstrooien of absorberen ook zonlicht, vergelijkbaar met in de schaduw staan, waardoor de plantengroei wordt belemmerd.

Met behulp van satellietmetingen observeerden de onderzoekers een verband tussen fotosynthetische activiteit en aerosolvervuiling. Ze ontdekten dat planten meer koolstof vastleggen in het weekend en tijdens COVID-19-lockdowns, wanneer de industriële productie wordt verminderd en het woon-werkverkeer beperkt is. Dit suggereert dat het verminderen van de vervuiling door deeltjes gedurende de week mogelijk de natuurlijke koolstofvastlegging door planten zou kunnen verbeteren.

Door het weekendniveau van fotosyntheseactiviteit op peil te houden, wordt geschat dat er jaarlijks tussen de 40 en 60 megaton kooldioxide uit de atmosfeer kan worden verwijderd. Bovendien zou deze vermindering van de vervuiling de landbouwproductiviteit kunnen verhogen zonder dat er extra land nodig is. Deze bevindingen hebben aanzienlijke beleidsimplicaties voor regeringen die de koolstofvervuiling willen terugdringen en de klimaatdoelstellingen willen halen.

De inzichten van de studie in de wekelijkse cyclus van fotosynthetische activiteit en de relatie ervan met aërosolvervuiling bieden een nieuw perspectief op het belang van de luchtkwaliteit bij het verbeteren van de natuurlijke koolstofvastlegging. Het verbeteren van de luchtkwaliteit komt niet alleen de menselijke gezondheid ten goede, maar draagt ​​ook bij aan de strijd tegen de klimaatverandering. Dit onderzoek onderstreept de noodzaak van voortdurende inspanningen om de vervuiling door deeltjes tegen te gaan en prioriteit te geven aan duurzame praktijken om het potentieel van planten bij het verminderen van de COXNUMX-uitstoot te maximaliseren.

Veelgestelde vragen

1. Wat is fotosynthese?

Fotosynthese is het proces waarbij planten zonlicht omzetten in chemische energie. Ze absorberen koolstofdioxide uit de lucht en gebruiken het om koolhydraten en vetten te produceren, terwijl ze zuurstof als bijproduct vrijgeven.

2. Welke invloed heeft luchtverontreiniging op de fotosynthese?

Luchtvervuiling, met name fijnstofvervuiling veroorzaakt door aërosoldeeltjes, kan de fotosynthese belemmeren. Deze deeltjes kunnen de luchtkwaliteit verminderen, een negatieve invloed hebben op de gezondheid van planten en hun vermogen verminderen om zonlicht te absorberen en fotosynthese efficiënt uit te voeren.

3. Wat zijn de gevolgen van een verbeterde luchtkwaliteit voor de koolstofvastlegging?

Een verbeterde luchtkwaliteit kan leiden tot een grotere koolstofvastlegging door planten. Door de vervuiling door deeltjes gedurende de week te verminderen, vergelijkbaar met de niveaus die in het weekend worden waargenomen, kan naar schatting jaarlijks tussen de 40 en 60 megaton kooldioxide uit de atmosfeer worden verwijderd, wat bijdraagt ​​aan de bestrijding van de klimaatverandering.

4. Hoe draagt ​​dit onderzoek bij aan de duurzaamheid van de landbouw?

Het begrijpen van de impact van aerosolvervuiling op de fotosynthese levert waardevolle inzichten op voor de duurzaamheid van de landbouw. Door prioriteit te geven aan een betere luchtkwaliteit kan de landbouwproductiviteit worden verhoogd zonder dat er extra land nodig is, in lijn met de inspanningen om de COXNUMX-voetafdruk te verkleinen en een netto-nuluitstoot in de landbouw te bereiken.