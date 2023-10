Nieuwe inzichten in eiwitten van het immuunsysteem en mogelijke ziektebehandelingen

Onderzoekers van het Bridge Institute van het USC Michelson Center for Convergent Bioscience hebben, in samenwerking met internationale teams, aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het begrijpen van bepaalde eiwitten van het immuunsysteem. De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Cell, richt zich op de complementcascade en de rol ervan in onze immuunrespons.

De complementcascade is een reeks gebeurtenissen die worden geactiveerd wanneer potentiële bedreigingen in het lichaam worden gedetecteerd. Dit proces produceert eiwitboodschappers, C3a en C5a, die vervolgens specifieke receptoren op cellen activeren, waardoor interne signalen worden geactiveerd. De mechanismen van deze receptoren, met name C5aR1, zijn echter ongrijpbaar gebleven.

Met behulp van cryo-elektronenmicroscopie konden de onderzoekers gedetailleerde beelden van deze receptoren in actie vastleggen. Deze beelden bieden inzicht in hoe de receptoren interageren met moleculen, van vorm veranderen bij activering en signalen binnen de cel doorgeven.

De bevindingen hebben potentiële implicaties voor de ontwikkeling van medicijnen die zich op deze receptoren richten om een ​​reeks ziekten te behandelen, waaronder ernstige gevallen van COVID-19, reumatoïde artritis, neurodegeneratieve ziekten en kanker. Dit onderzoek biedt uitgebreide inzichten in een cruciale receptorfamilie binnen het immuunsysteem en legt de basis voor toekomstige studies die erop gericht zijn de kracht van de natuurlijke afweer van ons lichaam te benutten.

Nu de wereldgemeenschap nog steeds te maken krijgt met ziekten die miljoenen mensen treffen, wordt het begrijpen van de nuances van ons immuunsysteem steeds belangrijker. Dit onderzoek draagt ​​bij aan dat inzicht en opent potentiële wegen voor innovatieve behandelingsopties.

Bron: Yadav MK, Maharana J, Yadav R, et al. Moleculaire basis van anafylatoxinebinding, activering en signaalbias op complementreceptoren. Cel. 2023:S0092867423010747. doi: 10.1016/j.cell.2023.09.020