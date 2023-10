Onderzoekers ontdekken het moleculaire mechanisme van complementreceptoractivering en -signalering

By

Onderzoekers van het Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur hebben een belangrijke doorbraak bereikt in het begrijpen van het moleculaire mechanisme van complementreceptoractivering en -signalering. Onder leiding van professor Arun K Shukla heeft het team van de afdeling Biologische Wetenschappen en Bio-engineering belangrijke inzichten ontdekt in de manier waarop anafylatoxinereceptoren functioneren, wat toekomstige implicaties zou kunnen hebben voor de ontdekking van geneesmiddelen bij verschillende ontstekingsziekten.

De studie concentreerde zich op het complementsysteem, een essentieel onderdeel van onze immuunrespons, en de afhankelijkheid ervan van anafylatoxinen zoals C3a en C5a. Deze anafylatoxinen interageren met specifieke receptoren, bekend als C3aR en C5aR1, en het team probeerde beter te begrijpen hoe deze receptoren hun doelwitten herkennen, signalering activeren en controleren.

Naast het werpen van licht op de werking van anafylatoxinereceptoren, onthulde het onderzoek ook een natuurlijk mechanisme om de ontstekingsreactie veroorzaakt door C5a te verminderen. Dit mechanisme omvat het verwijderen van een specifiek deel van het C5a-molecuul. Bovendien identificeerde de studie een peptide dat C3aR selectief activeert, wat aantoont dat receptoren verschillend kunnen reageren op verschillende verbindingen.

De bevindingen van het team hebben het potentieel om nieuwe geneesmiddelen te ontdekken bij de behandeling van een reeks ziekten bij de mens, waaronder artritis, astma en sepsis. Door een beter inzicht te krijgen in de werking van anafylatoxinereceptoren, kunnen wetenschappers gerichte therapieën ontwikkelen om de immuunrespons te moduleren en ontstekingen te verlichten.

Het onderzoek is gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Cell. Het team bestond uit prof. Shukla en onderzoekers van de afdeling Biologische Wetenschappen en Bio-engineering van IIT Kanpur, de afdeling Biologische Wetenschappen van de University of Southern California en de afdeling Moleculaire en Computationele Biologie.