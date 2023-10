Nieuw onderzoek suggereert dat Venus aardachtige platentektoniek heeft gehad, wat de mogelijkheid van oud leven opent

Nieuw onderzoek heeft een fascinerende ontdekking over Venus onthuld: de tweede planeet vanaf de zon en vaak beschouwd als de tweelingbroer van de aarde. Volgens een team van wetenschappers van de Brown University heeft Venus miljarden jaren geleden mogelijk aardachtige platentektoniek gehad. Deze bevinding daagt eerdere aannames over de onherbergzame aard van Venus uit en werpt de mogelijkheid op dat de verzengende planeet ooit leven herbergde.

De onderzoekers kwamen tot deze conclusie door een combinatie van atmosferische gegevensverzameling en computermodellering. Door de huidige atmosferische samenstelling en oppervlaktedruk van Venus te onderzoeken, stelde het team dat deze omstandigheden alleen mogelijk zouden zijn als de planeet in het verleden platentektoniek had meegemaakt. In tegenstelling tot de dynamische en diverse geologische kenmerken van de aarde, gecreëerd door platentektoniek, heeft Venus een stilstaand deksel: een enkele stevige plaat die beweging en gaslekkage vanuit het binnenste beperkt.

De onderzoekers geloven echter dat Venus niet altijd zo was. Ongeveer 3.5 tot 4.5 miljard jaar geleden heeft Venus mogelijk een verschuivende platentektoniek ondergaan, vergelijkbaar met die van de aarde. Deze periode van platentektoniek zou de overvloed aan stikstof en koolstofdioxide kunnen verklaren die tegenwoordig in de atmosfeer van Venus aanwezig is. Het impliceert ook dat de planeet mogelijk in staat was het microbiële leven te ondersteunen voordat er belangrijke veranderingen plaatsvonden die haar scheidden van haar gelijkenis met de aarde.

Dit baanbrekende onderzoek daagt het binaire perspectief uit van het bepalen van het vermogen van een planeet om leven te ondersteunen. In plaats van een eenvoudig ja of nee-antwoord te geven, moeten wetenschappers nu rekening houden met de nuances van de geologische geschiedenis van de wereld. Deze openbaring heeft ook gevolgen voor de studie van andere hemellichamen, zoals Europa, een maan van Jupiter die aardachtige platentektoniek vertoont. Bovendien leidt dit tot een herevaluatie van de bewoonbaarheid van exoplaneten die rond andere sterren dan onze zon draaien.

Hoewel deze bevindingen waardevolle inzichten opleveren, blijven veel vragen onbeantwoord. Toekomstige missies, zoals NASA's DAVINCI-missie gepland voor 2031, zullen dieper ingaan op de mysteries van Venus en mogelijk het onderzoek bevestigen. Wetenschappers willen graag begrijpen waarom de platentektoniek van Venus is veranderd en welke factoren hebben geleid tot een radicale afwijking van de omstandigheden op aarde. Het ontrafelen van deze mysteries kan licht werpen op het lot van onze eigen planeet en de omstandigheden die deze op een Venus-achtig traject zouden kunnen dwingen.

